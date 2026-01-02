En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos et vidéo]. Galettes des rois : trois pâtisseries du Cotentin cachent des fèves qui permettent de remporter de gros lots

Société. L'Epiphanie aura lieu mardi 6 janvier. A Cherbourg, les pâtissiers s'activent pour remplir les premières commandes. Certaines boutiques participent à un jeu-concours en partenariat avec l'office de tourisme.

Publié le 02/01/2026 à 14h47 - Par Julien Rojo
[Photos et vidéo]. Galettes des rois : trois pâtisseries du Cotentin cachent des fèves qui permettent de remporter de gros lots
Le maître-pâtissier Willy Yvard prépare des galettes à Cherbourg. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La fête des rois approche. Mais pas question pour certains d'attendre l'Epiphanie, mardi 6 janvier, pour déguster une galette des rois. La période a déjà commencé pour Frédérique et Laurent. Ces résidents d'Equeurdreville, près de Cherbourg, adorent les frangipanes. "C'est la tradition, on en mange trois ou quatre", plaisantent ces Manchois. Pas facile de trouver sa galette idéale, de nombreuses boutiques en affichent déjà dans leurs boutiques.

C'est le cas à la pâtisserie Yvard, où des frangipanes et des galettes normandes trônent fièrement sous les yeux des clients. Ouvert en 1973 par ses parents, l'établissement appartient désormais au maître pâtissier Willy Yvard. Il termine de préparer dans son atelier les galettes qui seront vendues le lendemain. "Je suis en train de dorer la galette avec du jaune d'œuf et un pinceau", explique l'artisan. Il dessine ensuite des traits d'un geste expert sur le dessus de la galette. Cela sert à faire le dessin à la surface du gâteau et permet à la chaleur de pénétrer la galette pour qu'elle soit cuite correctement.

Les tracés sur la surface de la galette permettent de mieux faire pénétrer la chaleur durant la cuisson.Les tracés sur la surface de la galette permettent de mieux faire pénétrer la chaleur durant la cuisson. - Julien Rojo

Elles seront ensuite congelées, si nécessaire, puis cuites dans un four à accumulation pendant 45 minutes. Ses galettes sont vendues au poids, de 11 à 22 euros selon les modèles et leurs tailles. Impossible pour la boutique de manquer cette période. "C'est loin d'être anecdotique, les galettes représentent 90 % des ventes de janvier. Nous en produisons jusqu'à 1 200 sur l'ensemble du mois", poursuit Willy Yvard.

Les galettes normandes et les frangipanes s'alignent dans la vitrine de la pâtisserie Yvard.Les galettes normandes et les frangipanes s'alignent dans la vitrine de la pâtisserie Yvard. - Julien Rojo

Un jeu-concours pour remporter des lots

La pâtisserie Yvard participe pour la seconde fois à l'opération "Roi et Reines du Cotentin", lancée par l'office du tourisme. Jusqu'au 30 janvier, 100 fèves confectionnées par la céramiste cherbourgeoise Yukouli sont cachées dans les galettes de plusieurs établissements. Les personnes qui trouvent une fève "Cotentin Unique" peuvent se rendre jusqu'au 13 février aux offices de tourisme de Cherbourg ou de Valognes avec la fève pour décrocher un lot : des nuits dans des hôtels 4 étoiles, un parfum d'intérieur, un ensemble d'accessoires hivernaux… Deux autres boutiques participent aussi à l'opération : la pâtisserie Robin Girard à Valognes et la pâtisserie Jean-François Foucher à Cherbourg. "Cela permet de promouvoir le territoire, ce qui nous a paru une bonne idée", conclut Willy Yvard.

Galerie photos
Les tracés sur la surface de la galette permettent de mieux faire pénétrer la chaleur durant la cuisson. - Julien Rojo Les galettes normandes et les frangipanes s'alignent dans la vitrine de la pâtisserie Yvard. - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 100€ Découvrir
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos et vidéo]. Galettes des rois : trois pâtisseries du Cotentin cachent des fèves qui permettent de remporter de gros lots
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple