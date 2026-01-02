[Photos et vidéo]. Galettes des rois : trois pâtisseries du Cotentin cachent des fèves qui permettent de remporter de gros lots

La fête des rois approche. Mais pas question pour certains d'attendre l'Epiphanie, mardi 6 janvier, pour déguster une galette des rois. La période a déjà commencé pour Frédérique et Laurent. Ces résidents d'Equeurdreville, près de Cherbourg, adorent les frangipanes. "C'est la tradition, on en mange trois ou quatre", plaisantent ces Manchois. Pas facile de trouver sa galette idéale, de nombreuses boutiques en affichent déjà dans leurs boutiques.

C'est le cas à la pâtisserie Yvard, où des frangipanes et des galettes normandes trônent fièrement sous les yeux des clients. Ouvert en 1973 par ses parents, l'établissement appartient désormais au maître pâtissier Willy Yvard. Il termine de préparer dans son atelier les galettes qui seront vendues le lendemain. "Je suis en train de dorer la galette avec du jaune d'œuf et un pinceau", explique l'artisan. Il dessine ensuite des traits d'un geste expert sur le dessus de la galette. Cela sert à faire le dessin à la surface du gâteau et permet à la chaleur de pénétrer la galette pour qu'elle soit cuite correctement.

Les tracés sur la surface de la galette permettent de mieux faire pénétrer la chaleur durant la cuisson. - Julien Rojo

Elles seront ensuite congelées, si nécessaire, puis cuites dans un four à accumulation pendant 45 minutes. Ses galettes sont vendues au poids, de 11 à 22 euros selon les modèles et leurs tailles. Impossible pour la boutique de manquer cette période. "C'est loin d'être anecdotique, les galettes représentent 90 % des ventes de janvier. Nous en produisons jusqu'à 1 200 sur l'ensemble du mois", poursuit Willy Yvard.

Les galettes normandes et les frangipanes s'alignent dans la vitrine de la pâtisserie Yvard. - Julien Rojo

Un jeu-concours pour remporter des lots

La pâtisserie Yvard participe pour la seconde fois à l'opération "Roi et Reines du Cotentin", lancée par l'office du tourisme. Jusqu'au 30 janvier, 100 fèves confectionnées par la céramiste cherbourgeoise Yukouli sont cachées dans les galettes de plusieurs établissements. Les personnes qui trouvent une fève "Cotentin Unique" peuvent se rendre jusqu'au 13 février aux offices de tourisme de Cherbourg ou de Valognes avec la fève pour décrocher un lot : des nuits dans des hôtels 4 étoiles, un parfum d'intérieur, un ensemble d'accessoires hivernaux… Deux autres boutiques participent aussi à l'opération : la pâtisserie Robin Girard à Valognes et la pâtisserie Jean-François Foucher à Cherbourg. "Cela permet de promouvoir le territoire, ce qui nous a paru une bonne idée", conclut Willy Yvard.