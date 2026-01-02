En ce moment Survivor DESTINY'S CHILD
Le Havre. Vol de voiture, résine de cannabis... Deux hommes interpellés et placés en garde à vue

Sécurité. Jeudi 1er janvier, un vol de voiture a eu lieu au Havre. La victime a prévenu la police qui a réussi à la retrouver. Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.

Publié le 02/01/2026 à 11h58 - Par Justine Carrère
Le Havre. Vol de voiture, résine de cannabis... Deux hommes interpellés et placés en garde à vue
Jeudi 1er janvier, un vol de voiture a eu lieu au Havre. La police l'a retrouvée et deux hommes ont été interpellés. - Illustration

Jeudi 1er janvier vers 23h45 au Havre, une équipe de la Brigade anticriminalité est mobilisée. Une personne a signalé à la police le vol de son véhicule "un peu plus tôt dans la soirée", indique une source policière. Elle a indiqué savoir où se trouvait son véhicule. Il aurait borné à proximité du magasin Action situé sur l'avenue du Bois au Coq.

Les policiers se rendent sur place

Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux et après quelques minutes de patrouille, ils aperçoivent un véhicule ressemblant à celui qui a été volé. Ils constatent que ce véhicule s'est engagé dans un parking et qu'il s'est arrêté. Ils voient un homme qui alerte les occupants présents dans le véhicule puis prend la fuite. Les policiers encerclent la voiture et contrôlent les passagers : un homme de 18 ans et deux autres de 16 ans dont l'un avait sur lui de la résine de cannabis.

Le conducteur a été interpellé, il avait lui aussi de la résine de cannabis sur lui et n'avait pas le permis. Les deux hommes qui avaient sur eux de la drogue ont été placés en garde à vue.

