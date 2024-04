Seine-Maritime. Des voitures volées retrouvées lors de contrôles

Au hasard de contrôles, la police de Seine-Maritime est tombée sur deux voitures signalées volées, à Darnétal et Le Havre, entre mardi 2 et mercredi 3 avril.

Darnétal

La première affaire date du mardi 2 avril, vers 14h30. Une voiture, circulant rue Gaston-Risser à Darnétal, a des plaques avant illisibles. Les policiers interrogent leur fichier national et découvrent que le véhicule (une Audi A3) est signalé volé depuis le 15 juin 2023, à Epernay (Marne). Les forces de l'ordre suivent discrètement la voiture avant que le conducteur ne s'arrête sur un parking. L'homme, vivant à Isneauville et âgé de 27 ans, est arrêté et placé en garde à vue pour recel de vol. Il explique avoir acheté le véhicule à un garage.

Le Havre

Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 avril, vers 0h20, la BAC du Havre repère une voiture circulant à vive allure, rue Paul-Vaillant-Couturier (quartier de Caucriauville). La C4 est signalée volée depuis le 23 novembre 2023. Le conducteur de 19 ans et son passager de 17 ans sont arrêtés et placés en garde à vue pour recel de vol. Ils n'ont pas opposé de résistance. Le conducteur explique avoir acheté le véhicule à un particulier.