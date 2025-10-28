En ce moment RICH GIRL GWEN STEFANI
Papillons de Nuit 2026 : un visuel pop et joyeux pour un festival ancré en Normandie

Le Festival Papillons de Nuit dévoile le visuel de son édition 2026, attendue les 22, 23 et 24 mai prochains à Saint-Laurent-de-Cuves, au cœur de la Manche. Une illustration pleine de fantaisie et de symboles, fidèle à l’esprit du festival : libre, festif et profondément ancré en Normandie.

Publié le 28/10/2025 à 18h03 - Par Rodolphe de la Croix
Sous la lune, la Normandie s’illumine : l’affiche 2026 de Papillons de Nuit mêle fête, liberté et ancrage local. - P2N2026

Chaque année, le Festival Papillons de Nuit soigne son identité visuelle autant que sa scène. Derrière ce dessin pop et poétique se cache une véritable lecture de l’esprit du festival entre ancrage normand, liberté artistique et célébration collective.

Je vous propose de décoder ce visuel qui raconte beaucoup de choses sur ce que représente Papillons de Nuit aujourd’hui. Les trois personnages incarnent cette métamorphose festive propre à P2N : le passage d’un quotidien ordinaire à un moment suspendu, où chacun peut se réinventer. Sous un ciel étoilé, ces trois personnages hauts en couleur posent fièrement face à la lune. Leurs costumes mêlent créativité et humour, entre science-fiction et fête populaire. L’un d’eux brandit même un drapeau rouge, clin d’œil évident à la Normandie et à l’attachement du festival à son territoire.

Entre fête et identité normande

Avec ses fleurs éclatantes, ses lignes dynamiques et ses teintes franches, l’affiche évoque à la fois la vitalité culturelle de la région et la promesse d’un week-end suspendu, où musique et convivialité se rencontrent sous la lune. Une nouvelle invitation à vivre la Normandie autrement en couleurs, en musique et en liberté.

Au sol, un poste radio attire le regard. Un détail que Tendance Ouest est fière d’apercevoir dans ce décor vibrant : un symbole du son, du partage et de la vie collective qui anime chaque édition de Papillons de Nuit.

Ce nouveau visuel confirme la volonté du festival de cultiver un esprit libre et accessible, ancré dans son territoire, tout en restant ouvert aux influences d’ailleurs. Un rendez-vous fédérateur où l’on célèbre aussi bien la musique que le plaisir d’être ensemble, en Normandie.

Et vous, que pensez-vous de ce visuel 2026 ? Réagissez en commentaire sous cet article et racontez-nous votre meilleur souvenir du festival Papillons de Nuit.

