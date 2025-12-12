Tripes. Comment un chef retraité normand de 68 ans a décroché l'argent au grand concours européen ?

A 68 ans, Eric Legendre, chef cuisinier vivant à Saint-Aubin-sur-Gaillon, prouve qu'on peut garder la flamme de la cuisine même après une longue carrière. Retraité mais toujours très actif, il participe régulièrement à des concours et événements privés, où il continue de transmettre sa passion des produits tripiers.

Lors du prestigieux Championnat d'Europe des produits tripiers, organisé à Rungis le 25 novembre 2025, Eric Legendre a une nouvelle fois démontré son savoir-faire, décrochant une magnifique médaille d'argent, l'une des belles distinctions de ce concours culinaire.

Un podium 100 % français pour cette édition 2025

L'édition 2025 a offert un palmarès totalement français :

Or : Kévin Letertre (Mayenne)

Argent : Eric Legendre (Eure)

Bronze : Thibaut Répeto (Paris)

Le jury a également attribué un Coup de cœur à Lady Butcher, cheffe du Lady Butcher Steakhouse et gagnante de MasterChef Australie (saison 16 – Bangkok), pour une création mêlant tartare de cœur, carpaccio d'onglet et bouillon Tom Yum de moelle de bœuf. Une recette qui a marqué l'édition par son audace.

Une recette audacieuse et un parcours né d'une découverte

Eric Legendre a séduit le jury avec une préparation aussi technique qu'inspirée : sa recette "Queue de bœuf mijoté, sauce grand veneur et son foie rôti en croûte de châtaignes". Une création qui reflète son histoire culinaire, lui qui confie : "J'ai découvert les produits tripiers en cuisinant sur un food truck pour le restaurant Au Veau qui tète : beignets, tempuras… C'est à ce moment que j'ai décidé de participer au concours pour continuer à apprendre !"

Une édition marquée par la transmission et les générations

Cette année, le concours a particulièrement mis en avant la dimension transgénérationnelle des produits tripiers : un jeune talent de 24 ans s'est hissé parmi les finalistes, tandis qu'Eric Legendre, 68 ans, montrait que l'expérience culinaire pouvait encore briller au plus haut niveau.

Pour Eric, cette médaille d'argent est aussi une victoire personnelle mais surtout une fierté partagée avec son épouse Martine, toujours présente à ses côtés. Le couple, très investi localement, donne de son temps (souvent bénévolement) pour promouvoir la gastronomie sur le territoire de l'Eure.

Un bel hommage à la gastronomie normande

Cette récompense met en lumière le dynamisme culinaire de l'Eure et l'engagement d'Eric Legendre, qui continue d'animer ateliers, démonstrations et événements culinaires. Sa passion intacte inspire autant les jeunes apprentis que les amoureux de cuisine traditionnelle.

A Saint-Aubin-sur-Gaillon comme ailleurs dans le département, cette médaille d'argent résonne comme une belle reconnaissance pour un chef qui n'a jamais cessé de partager son amour des bons produits.