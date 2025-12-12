En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tripes. Comment un chef retraité normand de 68 ans a décroché l'argent au grand concours européen ?

Economie. Le 25 novembre 2024, lors du Championnat d'Europe des produits tripiers à Rungis, le Normand Eric Legendre, 68 ans, installé dans l'Eure, a décroché une remarquable médaille d'argent. Un chef retraité dont la passion ne faiblit pas et qui continue de représenter la gastronomie normande avec éclat.

Publié le 12/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Tripes. Comment un chef retraité normand de 68 ans a décroché l'argent au grand concours européen ?
Un chef de l'Eure médaillé au Championnat d'Europe : la belle histoire d'Eric Legendre. - Tripiers de France

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A 68 ans, Eric Legendre, chef cuisinier vivant à Saint-Aubin-sur-Gaillon, prouve qu'on peut garder la flamme de la cuisine même après une longue carrière. Retraité mais toujours très actif, il participe régulièrement à des concours et événements privés, où il continue de transmettre sa passion des produits tripiers.

Lors du prestigieux Championnat d'Europe des produits tripiers, organisé à Rungis le 25 novembre 2025, Eric Legendre a une nouvelle fois démontré son savoir-faire, décrochant une magnifique médaille d'argent, l'une des belles distinctions de ce concours culinaire.

Un podium 100 % français pour cette édition 2025

L'édition 2025 a offert un palmarès totalement français :

Or : Kévin Letertre (Mayenne)

Argent : Eric Legendre (Eure)

Bronze : Thibaut Répeto (Paris)

Le jury a également attribué un Coup de cœur à Lady Butcher, cheffe du Lady Butcher Steakhouse et gagnante de MasterChef Australie (saison 16 – Bangkok), pour une création mêlant tartare de cœur, carpaccio d'onglet et bouillon Tom Yum de moelle de bœuf. Une recette qui a marqué l'édition par son audace.

Une recette audacieuse et un parcours né d'une découverte

Eric Legendre a séduit le jury avec une préparation aussi technique qu'inspirée : sa recette "Queue de bœuf mijoté, sauce grand veneur et son foie rôti en croûte de châtaignes". Une création qui reflète son histoire culinaire, lui qui confie : "J'ai découvert les produits tripiers en cuisinant sur un food truck pour le restaurant Au Veau qui tète : beignets, tempuras… C'est à ce moment que j'ai décidé de participer au concours pour continuer à apprendre !"

Une édition marquée par la transmission et les générations

Cette année, le concours a particulièrement mis en avant la dimension transgénérationnelle des produits tripiers : un jeune talent de 24 ans s'est hissé parmi les finalistes, tandis qu'Eric Legendre, 68 ans, montrait que l'expérience culinaire pouvait encore briller au plus haut niveau.

Pour Eric, cette médaille d'argent est aussi une victoire personnelle mais surtout une fierté partagée avec son épouse Martine, toujours présente à ses côtés. Le couple, très investi localement, donne de son temps (souvent bénévolement) pour promouvoir la gastronomie sur le territoire de l'Eure.

Un bel hommage à la gastronomie normande

Cette récompense met en lumière le dynamisme culinaire de l'Eure et l'engagement d'Eric Legendre, qui continue d'animer ateliers, démonstrations et événements culinaires. Sa passion intacte inspire autant les jeunes apprentis que les amoureux de cuisine traditionnelle.

A Saint-Aubin-sur-Gaillon comme ailleurs dans le département, cette médaille d'argent résonne comme une belle reconnaissance pour un chef qui n'a jamais cessé de partager son amour des bons produits.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Lot de 14 billets voltaire neufs
Lot de 14 billets voltaire neufs Raismes (59590) 595€ Découvrir
Lot de 700 billets du monde
Lot de 700 billets du monde Raismes (59590) 998€ Découvrir
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000 Raismes (59590) 1 198€ Découvrir
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tripes. Comment un chef retraité normand de 68 ans a décroché l'argent au grand concours européen ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple