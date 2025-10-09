Pratique. Châtaigne ou marron ? Ces deux fruits se ressemblent… mais l'un est toxique !

Le marron d'Inde, joli mais toxique

Issu du marronnier d'Inde, ce fruit rond et lisse séduit par son aspect brillant. Sa bogue verte, peu piquante, renferme un seul fruit, non comestible. En consommer peut entraîner nausées, vomissements et douleurs abdominales. On le trouve souvent dans les villes et parcs, jamais dans les vergers.

Le marron d'Inde - Illustration

La châtaigne, la vraie star de l'automne

Produite par le châtaignier, elle est plus petite, légèrement aplatie et surmontée d'une petite houppe. Sa bogue, hérissée de longs piquants, contient plusieurs fruits. Comestible et savoureuse, elle se décline en purée, farine, dessert ou en marrons glacés.

La châtaigne - Illustration

Le bon réflexe

Si le fruit vient d'un verger ou d'une forêt, c'est probablement une châtaigne. Trouvé en ville, c'est presque toujours un marron d'Inde. En cas de doute, abstenez-vous de goûter : la prudence est le meilleur ingrédient.