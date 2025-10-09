Pratique. Châtaigne ou marron ? Ces deux fruits se ressemblent… mais l'un est toxique !

En ce moment BLACK HOLE SUN SOUNDGARDEN
Châtaigne ou marron ? Ces deux fruits se ressemblent… mais l'un est toxique !

Loisir. À l'automne, les fruits bruns envahissent les forêts. Mais entre marrons et châtaignes, la confusion est fréquente. Pourtant, l'un se savoure… et l'autre se redoute !

Publié le 09/10/2025 à 11h50 - Par Aline

Deux fruits d'automne, un seul comestible : apprenez à reconnaître la différence. - Illustration

Le marron d'Inde, joli mais toxique

Issu du marronnier d'Inde, ce fruit rond et lisse séduit par son aspect brillant. Sa bogue verte, peu piquante, renferme un seul fruit, non comestible. En consommer peut entraîner nausées, vomissements et douleurs abdominales. On le trouve souvent dans les villes et parcs, jamais dans les vergers.

Le marron d'IndeLe marron d'Inde - Illustration

La châtaigne, la vraie star de l'automne

Produite par le châtaignier, elle est plus petite, légèrement aplatie et surmontée d'une petite houppe. Sa bogue, hérissée de longs piquants, contient plusieurs fruits. Comestible et savoureuse, elle se décline en purée, farine, dessert ou en marrons glacés.

La châtaigneLa châtaigne - Illustration

Le bon réflexe

Si le fruit vient d'un verger ou d'une forêt, c'est probablement une châtaigne. Trouvé en ville, c'est presque toujours un marron d'Inde. En cas de doute, abstenez-vous de goûter : la prudence est le meilleur ingrédient.

Galerie photos
Le marron d'Inde - Illustration La châtaigne - Illustration


