Automne 2025. Cèpes, girolles, trompettes-de-la-mort… Les règles d'or pour une cueillette de champignons sans mauvaise surprise

Loisir. L'automne 2025 s'annonce exceptionnel pour les cueilleurs de champignons. Mais avant de remplir votre panier, quelques règles s'imposent pour préserver la nature… et éviter une amende !

Publié le 22/09/2025 à 17h02 - Par Aline
Cèpes, girolles, trompettes-de-la-mort… Les ingrédients d'un automne savoureux sont là. Tendance Ouest vous partage les quelques règles à respecter lors de votre cueillette. - Illustation

L'automne est bien là, et avec lui, l'envie irrésistible de se promener en forêt, panier sous le bras, à la recherche de cèpes, girolles ou trompettes-de-la-mort. Mais avant de partir, quelques règles s'imposent.

Forêt publique ou privée : le détail qui fait la différence

Saviez-vous que 75% des forêts françaises sont privées ? Selon l'article 547 du Code civil, les champignons sont des "fruits naturels " qui appartiennent au propriétaire du sol. Résultat : si vous cueillez sur un terrain privé, une autorisation est obligatoire, même sans panneau d'interdiction. Sinon, vous vous exposez à des poursuites.

Dans les forêts domaniales, gérées par l'Office national des forêts (ONF), la cueillette est tolérée à usage personnel, mais strictement limitée :

  • 5 litres par personne et par jour : toléré
  • Entre 5 et 10 litres : amende forfaitaire de 135€
  • Au-delà de 10 litres : considéré comme un délit de vol (jusqu'à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende)

Les bons gestes pour respecter la nature

Pour préserver les écosystèmes et permettre aux champignons de se régénérer, adoptez les bons gestes :

  • Utilisez un panier en osier (pas de sac plastique)
  • Ne piétinez pas les sous-bois
  • Coupez les champignons à la base sans arracher le mycélium, l'équivalent de la racine
  • Ne ramassez que les espèces identifiées comme comestibles
  • Laissez sur place les trop jeunes ou abîmés

Bien s'équiper, bien identifier, bien cuisiner

Outre les règles légales, la sécurité passe aussi par la connaissance des espèces. Certains champignons toxiques ressemblent à des comestibles. Mieux vaut emporter un guide ou demander l'avis d'un expert.

Côté cuisine, nettoyez vos champignons en douceur, sans les laver à grande eau, puis cuisez-les systématiquement, même rapidement. En poêlée, en soupe ou en omelette, ils sont parfaits pour réchauffer les journées d'automne.

