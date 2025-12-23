[Photos + vidéo]. On a découvert les illuminations de Noël au Mont Saint-Michel (et c'est super)

Si vous cherchez une idée de sortie pendant les vacances de Noël, il faut partir en direction du sud-Manche. L'établissement public du Mont-Saint-Michel, qui gère le Mont et sa baie, organise la première édition de Mont et Merveille. Il s'agit d'une programmation culturelle et d'animations pour toute la famille, jusqu'au 4 janvier. Il y a notamment des illuminations du Mont.
L'objectif de ces événements est notamment de lisser la fréquentation au Mont sur toute l'année, et ainsi éviter les pics uniquement durant l'été.
Découvrez les illuminations de Noël du Mont Saint-Michel en compagnie de notre journaliste Thibault Lecoq. 🤩🎄 pic.twitter.com/A5Gv8qDAO4— Tendance Ouest (@tendanceouest) December 23, 2025
Il ne s'agit pas d'un mapping sur la façade, mais des rayons de lumière qui changent au fur et à mesure de la soirée. - Thibault Lecoq
Ces poissons fonctionnent comme de grosses boules à facette et renvoient la lumière partout sur l'esplanade au pied du Mont. - Thibault Lecoq
Les illuminations ont été créées par l'atelier Spectaculaires de Rennes. Ils illuminent aussi le festival Papillons de Nuit dans le sud-Manche. - Thibault Lecoq
Sur les remparts, différentes installations lumineuses sont à découvrir par les visiteurs. - Thibault Lecoq
Dans l'église de l'abbaye, un arbre holographique est installé. - Thibault Lecoq
Différentes salles de l'abbaye sont aussi décorées, comme le réfectoire. - Thibault Lecoq
Une animation pour fêter, des bonnes fêtes ! - Thibault Lecoq
