Loisirs. Thème, programme, nouveautés… La 31e édition des Lumières de Laval se dévoile

Laval va à nouveau briller de mille feux. La Ville a révélé, mardi 4 novembre, les contours de la 31e édition des Lumières de Laval, qui se tiendra du samedi 29 novembre au dimanche 4 janvier. Le thème retenu, "un Noël fantastique", promet des rennes et des feuilles de houx sur le pont Aristide Briand, des licornes lumineuses sur la place du 11-Novembre ou encore des lucioles scintillantes dans le Vieux-Laval.

Le pont Aristide Briand va briller de mille feux. - Leblanc Illuminations

Que voir et où ?

Les festivités seront lancées le 29 novembre à 18h45 par un feu d'artifice tiré depuis les quais Béatrix-de-Gâvre et Sadi-Carnot. Le public pourra ensuite rejoindre la place de la Trémoille pour découvrir la scénographie qui mettra en lumière le Château-Neuf. Ce mapping vidéo sera projeté sur la façade de l'édifice chaque soir de 18h à 22h, et jusqu'à minuit du jeudi au samedi. La soirée d'inauguration se poursuivra à partir de 23h à la salle polyvalente avec une boum sur le thème du cinéma, réservée aux majeurs.

Un mapping vidéo va mettre en lumière la façade du Château-Neuf. - Spectaculaires – Allumeurs d'images

Outre le Vieux-Laval qui va se parer de rouge, de doré et de vert, le quartier de la Dacterie sera mis en lumière. L'opération, qui vise à "ouvrir le quartier aux autres habitants", sera lancée mercredi 17 décembre. De nombreuses animations seront proposées cet après-midi-là, notamment des structures gonflables, des jeux surdimensionnés et la présence du père Noël.

Pour son premier Noël sous sa nouvelle forme, la place du 11-Novembre, inaugurée en juin dernier, va elle aussi briller à travers une cinquantaine d'animaux fantastiques et autant de végétaux lumineux. Et pour une vue globale de la ville illuminée à 32m de hauteur, la grande roue prend place au square de Boston jusqu'au 11 janvier.

Licornes et autres animaux fantastiques vont s'illuminer sur la place du 11-Novembre.

Et pour faire ses achats de Noël ?

Pour sa 10e édition, le marché des Lumières se tiendra sur deux jours, le samedi 6 de 14h à 22h et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h. Une trentaine d'exposants seront installés sur la place du 11-Novembre. Ils seront nombreux également quelques jours plus tard du mercredi 10 au dimanche 14, au square de Boston. Après les retours reçus de la part de certains habitants, la municipalité a décidé de réduire les stands de vin chaud et de restauration au profit d'un plus grand nombre d'artisans. Enfin, l'association Laval Cœur de commerces installera plusieurs chalets sur le parvis de la gare les 19, 20 et 21 décembre, réunissant associations et commerçants. L'office de tourisme y proposera aussi une sélection de produits locaux.

A noter également que les commerçants du centre-ville sont autorisés à ouvrir les dimanches 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre.