Loisirs. La magie de Noël s'installe à Cherbourg-en-Cotentin

Loisir. En décembre, la ville de Cherbourg-en-Cotentin se transforme en village de Noël avec exposants, animations et parade du père Noël. Une sortie festive à partager en famille ou entre amis !

Publié le 17/12/2025 à 16h49 - Par Kevin
En décembre, Cherbourg-en-Cotentin fête Noël avec un marché d'artisans et plusieurs animations. - Facebook Ville de Cherbourg-en-Cotentin

En décembre, la place de Gaulle se transforme en village de Noël à Cherbourg-en-Cotentin ! Une trentaine d'exposants proposent des cadeaux pour tous les goûts : bijoux, décorations, produits du terroir, céramiques… Sans oublier boissons chaudes et gourmandises. Deux chalets mettent à l'honneur des associations locales.

Les abords de la fontaine Mouchel deviennent un espace détente, et de nombreuses animations gratuites sont prévues : du maquillage ou encore des ateliers créatifs.

Une parade de Noël féérique 

Chaque samedi, déambulations et spectacles animent le centre-ville, avec un temps fort ce dimanche 21 décembre : la parade du père Noël et ses lutins au son des musiques festives.

