Loisirs. La magie de Noël s'installe à Cherbourg-en-Cotentin

En décembre, la place de Gaulle se transforme en village de Noël à Cherbourg-en-Cotentin ! Une trentaine d'exposants proposent des cadeaux pour tous les goûts : bijoux, décorations, produits du terroir, céramiques… Sans oublier boissons chaudes et gourmandises. Deux chalets mettent à l'honneur des associations locales.

Les abords de la fontaine Mouchel deviennent un espace détente, et de nombreuses animations gratuites sont prévues : du maquillage ou encore des ateliers créatifs.

Une parade de Noël féérique

Chaque samedi, déambulations et spectacles animent le centre-ville, avec un temps fort ce dimanche 21 décembre : la parade du père Noël et ses lutins au son des musiques festives.