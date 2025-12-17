Caen. La biscuiterie Jeannette rachetée pour sept millions d'euros par un habitué

La biscuiterie Jeannette vient d'être rachetée, pour 7 millions d'euros, par un habitué de l'entreprise qui fête ses 175 ans cette année. Alors directeur général de l'entreprise depuis 2022, Benoît Martinet va prendre la succession d'André Réol, qui occupait ce poste depuis 2019.

Une volonté de continuité

L'entreprise caennaise va poursuivre son développement sous l'impulsion de Benoît Martinet, présent dans l'entreprise depuis 2019. Après plusieurs années à des postes clés, il incarne aujourd'hui la continuité d'un savoir-faire normand tout en portant une vision de croissance assumée. Depuis son arrivée, l'entreprise a connu une progression marquée de son chiffre d'affaires, passant de 2 millions d'euros en 2019 à 4,6 millions en 2025. Le nouveau président vise une poursuite de cette dynamique, en atteignant les 5,1 millions d'euros en 2026, tout en conservant son positionnement haut de gamme accessible. Les priorités portent sur le renforcement des ventes directes aux particuliers, une ouverture progressive au marché européen, l'innovation produit et le développement du tourisme industriel.

André Réol, à gauche, cède sa place à Benoît Martinet, à droite, après la reprise majoritaire de l'ancien directeur général. - Biscuiterie Jeannette

Fidèle à son ADN artisanal, la biscuiterie mise à la fois sur ses recettes historiques et sur des créations plus audacieuses, notamment via des éditions limitées et de nouvelles saveurs à venir. Le développement s'accompagne également d'un engagement fort en faveur de l'emploi local, du handicap et d'une gouvernance plus collective. "Je suis fier de notre savoir-faire normand et de mon équipe. La réussite ne peut être que collective", souligne Benoît Martinet, qui entend inscrire la biscuiterie Jeannette dans la durée, et dans l'espace, entre tradition et ambition.