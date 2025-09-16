Grande école. Léa Lassarat élue présidente du conseil d'administration de l'EM Normandie

Après l'arrivée d'Anne-Sophie Courtier comme directrice générale en avril dernier, l'EM Normandie annonce, mardi 16 septembre, la récente élection de Léa Lassarat comme présidente du conseil d'administration de cette grande école de commerce et de management, qui compte notamment des antennes au Havre et à Caen. Elle succède à Jean-Louis Grégoire, en poste depuis 2021.

Cheffe d'entreprise active

La cheffe d'entreprise normande était déjà vice-présidente du CA depuis 10 ans. Agée de 54 ans, Léa Lassarat, native du Havre, est une figure de l'économie locale. Après avoir dirigé l'entreprise familiale Interior's jusqu'en 2011, elle est désormais à la tête de plusieurs hôtels et restaurants en Normandie et dans les Alpes, dont Les Enfants Sages et La Grande Ecole.

Léa Lassarat a été la première femme à présider une chambre de commerce et d'industrie en Normandie, la CCI Seine-Estuaire, de 2016 à 2021. Elle est également la fondatrice du réseau Femmes & Challenges, porté par la CCI Normandie, qui valorise l'entrepreneuriat au féminin.

Un duo féminin à l'EM Normandie

"J'ai toujours aimé entreprendre, fédérer et accompagner celles et ceux qui osent se lancer, souligne la nouvelle présidente dans un communiqué, guidée par la conviction que la réussite se construit dans l'action et le collectif." Des valeurs qu'elle souhaite mettre au service de l'EM Normandie, qui ambitionne de se positionner comme la première grande école française post-bac à horizon 2030.

L'EM Normandie souligne par ailleurs que le duo féminin qu'elle forme avec Anne-Sophie Courtier est "inédit dans l'écosystème des grandes écoles de commerce". L'école de management regroupe plus de 6 600 étudiants répartis sur des campus à Paris, Le Havre, Caen, Dublin, Oxford ou encore Dubaï.