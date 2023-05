Normandie. Victoires Femmes et Challenges, pour mettre en lumière les entrepreneuses

Inciter les femmes à entreprendre, c'est l'objectif du réseau Femmes et Challenges qui a vu le jour en 2018 au Havre, à l'initiative de Léa Lassarat, qui était à l'époque présidente de la CCI Seine Estuaire. Le réseau compte désormais plus de 1 200 cheffes d'entreprise, dirigeantes salariées et porteuses de projet sur l'ensemble de la Normandie.

Léa Lassarat estime que "pour inciter les femmes à prendre en main leur leadership et leur audace, l'une des clés est la mise en lumière de rôles modèles". C'est pourquoi le réseau Femmes et Challenges lance la première édition des Victoires Femmes et Challenges, avec pour ambition de les mettre en avant, de promouvoir la mixité en entreprise et d'encourager les femmes à prendre leur place dans les conseils d'administration.

Cinq catégories

Pour décerner ces Victoires, un jury étudiera les actions portées par les candidats, les enjeux, la stratégie adoptée et l'impact sur l'entreprise. Cinq catégories

• Entrepreneure influente : l'engagement de la dirigeante et son impact tant sur son entreprise que sur la société, les publics éloignés, les métiers, les branches d'activité, les groupements d'entreprise, la région Normandie, etc. Aussi, tous les canaux d'influence seront pris en compte.

• Dirigeante salariée : pour cette catégorie de la dirigeante salariée, le jury étudiera la portée des actions menées par la dirigeante et leurs impacts sur l'entreprise.

• Entreprise à impact : le jury étudiera aussi bien l'impact environnement, social, sociétal, économique de l'entreprise.

• Prix de l'Audace : ici, sera évaluée la manière dont la prise de risque s'est matérialisée

• Coup de cœur masculin : la candidature masculine sera portée par une femme qui donnera les motivations de sa démarche. L'occasion d'expliquer comment le candidat choisi a encouragé le développement de l'entrepreneuriat et comment il a fait évoluer la place de la femme dans son entreprise ou dans son environnement professionnel.

La remise de ces Victoires se fera lors d'une soirée, le 4 juillet, à Deauville aux Franciscaines. Les candidatures sont possibles jusqu'au mardi 23 mai. Les Victoires Femmes et Challenges sont complémentaires aux Trophées de l'économie normande, organisés par l'ADN (l'agence de développement économique de Normandie).