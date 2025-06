Tancarville. Les pompiers ont tenté de sauver un chat coincé sur la falaise

D'importants moyens ont été déployés mercredi 18 juin à Tancarville, rue de la Batellerie. Vers 15h, les pompiers ont tenté de sauver un chat coincé à 15 mètres de hauteur sur la falaise entre le grillage anti-éboulements et la paroi. Pour localiser l'animal, un drone a été utilisé et les secours ont mis en place un dispositif de cordage.

L'animal disparu depuis lundi

La chatte, Iris, n'avait plus été vue depuis lundi 16 juin. "On l'a entendue miauler derrière le grillage qui prévient les éboulements de falaise", témoigne la propriétaire du chat auprès de nos collègues du Courrier Cauchois. "Je ne m'attendais pas à autant de pompiers sur place." Huit pompiers, des centres de secours de Rouen, Le Havre et Lillebonne, ont été mobilisés, accompagnés de trois engins, dont une équipe spécialisée en milieu périlleux. Il n'a pas été possible de localiser l'animal. Les recherches ont été stoppées vers 18h15.