Le Havre. Léa Lassarat, oser l'entrepreneuriat au féminin

Souriante, dynamique et directe, Léa Lassarat est une femme très occupée. Elle et son mari sont à la tête d'hôtels et de restaurants au Havre, à Honfleur, à Saint-Jouin-Bruneval et à l'Alpe d'Huez (Isère). Depuis novembre 2016, elle est la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine-Estuaire. Elle a décidé de ne pas postuler pour un deuxième mandat. "C'est bien que ça tourne. Ce sont cinq années qui ont marqué ma vie, mais j'ai d'autres projets et je ne peux pas tout faire. J'entends beaucoup de choses : 'Si elle ne se représente pas c'est qu'elle est malade ou que ses entreprises vont mal.' C'est incroyable !"

Léa Lassarat n'a pas sa langue dans la poche. Elle aime dire les choses. À 50 ans, cette mère de famille, née au Havre, s'est intéressée très jeune au monde de l'entreprise. Il faut dire qu'elle a de qui tenir. Ses parents ont créé leur propre entreprise, Interior's, qui fabrique et distribue des meubles. "Après le lycée, je suis partie à Paris pour faire une école de commerce, mais j'ai arrêté au bout d'un an. Il me fallait du concret. J'ai rejoint la société de mes parents à 19 ans. On m'a envoyée en Angleterre pour créer une filiale là-bas. J'y suis restée deux ans. J'avais BAC +1 et un niveau d'anglais scolaire. C'était pas simple, j'ai beaucoup pleuré, mais c'était génial."

Une femme de challenges

Se former sur le terrain, c'est le leitmotiv de Léa Lassarat. "De retour au Havre, pour me marier, j'ai continué dans l'entreprise familiale. J'ai fait tous les métiers, cirer les meubles, charger les camions, la communication, la pub, etc. Puis j'ai pris la direction dix ans avant mon départ, en 2011." Et si Léa Lassarat a quitté Interior's, à la grande surprise de ses parents, c'est par goût du challenge. "J'avais 40 ans, je voulais avoir mon entreprise." Ne sachant pas vers quoi s'orienter, elle a pris six mois de réflexion. "Mon mari avait déjà acheté deux hôtels et mes copains m'ont aiguillée vers la restauration. Pour savoir si ça me plaisait, je suis partie rencontrer des professionnels à Valence et Lyon, pour me former. Puisqu'on venait de reprendre un hôtel-restaurant à l'Alpe d'Huez, j'ai passé cinq jours en immersion dans les cuisines. Le chef était un 'sale con', un tyran qui maltraitait ses équipes. J'allais partir, mais mon beau-frère qui gérait l'établissement m'a proposé de remplacer le chef alors que je n'y connaissais rien. J'y suis restée trois mois, à la tête d'une brigade de dix-huit personnes. J'ai appris le management des équipes et ça m'a convaincue."

En novembre 2016, Léa Lassarat est devenue la présidente de la CCI Seine-Estuaire, à la demande du président sortant Vianney De Chalus. "Au début, j'ai dit non, par manque temps et de connaissance du monde de l'industrie et du portuaire. Mais puisque j'aime les challenges, je n'ai pas pu résister." Durant son mandat, l'entrepreneuriat au féminin l'a particulière mobilisée. "Lors des premières semaines de ma présidence, on m'a demandé des rendez-vous pour me rencontrer. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais il n'y avait aucune femme. Je ne m'étais jamais posé la question avant, mais je me suis dit, elles sont où ?" Elle a donc créé Femmes et Challenges, un réseau de femmes entrepreneuses. "Il fallait un réseau pour qu'elles aient plus d'audaces, qu'elles osent. J'en suis fière et je vais d'ailleurs en garder la présidence."

L'après CCI ? Léa Lassarat veut se lancer dans la création d'une école au Havre. "Il s'agira d'une formation basée sur le partage d'expérience. Je crois en l'intelligence collective."