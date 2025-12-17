[Vidéo + photos] Saint-Lô. Le centre de tri de colis de La Poste face à son pic d'activité annuel

La plus grosse nuit de tri de colis a eu lieu du mardi 16 au mercredi 17 décembre au centre de tri de La Poste à Saint-Lô. Tous les colis à destination du centre et sud-Manche y arrivent pour un premier tri avant d'aller dans les communes. Le centre trie 7 500 colis par jour en moyenne, et cela double voire triple pour Noël. Depuis le 12 novembre, une équipe de nuit et une quinzaine de personnes ont été recrutées pour faire face à l'activité.

Le tri se fait entre 18h30 à 6h30, pour que tout puisse partir et arriver le matin à destination. Quatre à cinq camions viennent décharger lors du pic d'activité. Jérémy Lehoux vide justement le semi-remorque. Il est présent en renfort. "On vide le camion et on met les colis sur les tapis roulants, pour que ce soit trié après", explique-t-il. Une activité "pas physique, mais sportive", reconnaît-il. Un camion peut contenir jusqu'à 5 500 ou 6 000 colis. Pour éviter trop de fatigue des salariés, le tapis roulant est mobile et peut s'allonger dans le camion au fur et à mesure de l'avancée du déchargement. Cette nuit, 15 000 colis ont été triés.

Les tapis roulants entrent dans les camions au fur et à mesure du déchargement. Ils peuvent aussi se mettre à la taille des travailleurs pour réduire les mouvements et la fatigue. - Thibault Lecoq

Un agent scan chaque colis ensuite, ce qui permet de savoir où il en est dans la livraison. Puis il est trié. "Toutes les opérations sont faites par des mains et pas par des machines", affirme Aldo Tani, le directeur du centre. Six à huit personnes sont sur "l'anneau de dispersion", où ils font glisser les colis dans un casier à roulettes. Chacun retient une liste de codes postaux pour sa zone attitrée.

Sur l'anneau de dispersion, les agents répartissent les colis par ville. Ils les glissent dans des casiers en métal. Ils seront ensuite livrés. - Thibault Lecoq

Thomas Parcoit est salarié depuis un an et demi, il place les casiers prêts à partir. "C'est physique. Que ce soit pour les bras ou les yeux, c'est un peu physique. C'est pour ça qu'on essaye de changer un maximum de fois histoire de pouvoir tourner et que ce ne soit pas toujours les mêmes aux mêmes postes", estime-t-il. Avec ces collègues, ils mettent un point d'honneur à livrer tout en temps et en heure aux clients à Noël. A la fin, les colis arrivent dans les boîtes aux lettres ou les points relais et surtout… au pied du sapin. 100 personnes travaillent au tri des colis, sur les 360 salariés du site.

Ces casiers partent ensuite dans les villes où les facteurs vont les prendre en charge. - Thibault Lecoq

Tout est fait à la main, aidé par un tapis roulant. - Thibault Lecoq

Lors de Noël, le centre de tri de colis de La Poste voit sa charge de travail doubler, voire tripler. - Thibault Lecoq