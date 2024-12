Noël. Colissimo Normandie tourne à plein régime : "Il faut faire face à un afflux très massif de colis"

La plateforme Colissimo Normandie de Grand-Couronne est en plein "boum" en ce mois de décembre. Avec l'approche de Noël, elle fait face à sa première "peak period (période de pointe)", le moment le plus chargé de l'année en raison d'un afflux massif de colis. Les machines fonctionnent 24h/24 afin que chaque destinataire puisse recevoir son colis à temps. En temps normal, elles tournent de 12h30 à 5h du matin.

"On fait face à un fort trafic"

"On fait face à un fort trafic pendant la peak period", assure Anthony Aït, responsable supervision au sein de la plateforme Colissimo Normandie à Grand-Couronne. Dans son bureau, il dispose d'un ordinateur et de six grands écrans lui permettant d'avoir une vue directe sur ce qui se passe au sein de la plateforme. "Une fois la journée terminée, il ne doit plus y avoir de vert, cela veut dire qu'on aura traité tous les colis", explique-t-il.

Les six écrans lui permettent "de voir ce qui se passe dans la cour en temps réel", ajoute ce denier. D'un simple clic, il peut positionner un camion sur une zone afin de lui attribuer un quai. Anthony Aït a également la main sur "le trieur [une machine automatique qui trie les colis] qui nous permet de voir tous les défauts au fur et à mesure de la journée et si besoin on prévient la production". Par exemple, s'il y a un problème technique, il peut le signaler.

140 000 colis triés par jour et bien plus pendant la peak period

La plateforme Colissimo Normandie de Grand-Couronne s'étend sur 19 000m2. Toutes les machines fonctionnent actuellement à plein régime pour que les colis arrivent pour Noël. "Cette plateforme est conçue pour trier environ 140 000 colis par jour sauf en période de fin d'année [peak period] où l'on monte jusqu'à 280 000 comme mardi 17 décembre", indique Matei Gulea, directeur de la plateforme Colissimo Normandie.

En cette période de pointe, la plateforme Colissimo Normandie située à Grand-Couronne peut traiter jusqu'à 280 000 colis en un jour.

En peak period, "on augmente les moyens avec 30% de main-d'œuvre supplémentaire et on double voire on triple les lignes de transport poids lourds", ajoute le directeur. Le nombre de tournées de livraison est lui aussi revu à la hausse. Au total, la plateforme grand-couronnaise dispose de deux trieurs "prévus pour tourner avec 17 000 colis à l'heure garantis", assure Matei Gulea.

La cadence devrait ralentir à Grand-Couronne une fois Noël passé.

