Val-de-Reuil. A Noël, La Poste veut "livrer un maximum de colis sous le sapin"

Avec Noël qui approche, "c'est l'effervescence" à la plateforme Colissimo (PFC) de Val-de-Reuil, près de Rouen, comme le décrit le directeur Eric Dubois. C'est ici que les colis sont triés avant d'être envoyés dans quatre des cinq départements normands : Seine-Maritime, Eure, Calvados et Orne. Dans le jargon, les employés de La Poste appellent cela "la peak period", en référence à l'afflux massif de paquets à ce moment-là de l'année. Chaque jour, entre le mois de novembre et Noël, ils sont près de 100 000 à y être triés, soit environ "40 % de trafic supplémentaire". En périodes plus calmes, entre 50 000 et 60 000 colis sont triés chaque jour sur ce site.

"Le but est de livrer un maximum

de colis sous le sapin"

Un rythme effréné donc, avec une ligne de mire : "Le but est de livrer un maximum de colis sous le sapin", assure le directeur. Chaque jour, près de 200 camions circulent dans la plateforme, soit le double du flux habituel. Une fois arrivés au sein de la PFC de Val-de-Reuil, les colis suivent un parcours minutieux impliquant des bras mécanisés, des tapis roulants et des scanners. Ils sont ensuite placés dans des casiers en fonction de la destination. Une étape qui dure environ trois minutes. Ils sont alors dispatchés vers une vingtaine d'établissements courriers qui se charge de la livraison. Pour que les cadeaux soient livrés en temps et en heure aux clients, les employés endossent le rôle de "petits lutins", lance Eric Dubois en souriant. C'est le cas de Loïc Zanon, agent de déchargement. "Tous les jours, je charge les camions et je trie les colis." Malgré le flux, "tout se passe bien parce qu'on connaît cette période". En effet, depuis quatre ans, il a appris à anticiper et à faire attention à son dos pour ne pas se blesser : "Si on a la bonne position, ça va !", assure-t-il.

Davantage d'embauches

pendant le pic d'activité

Lors de cette période de pointe, 82 agents travaillent au cœur du site de Val-de-Reuil, dont "18 personnes en insertion et 20 à 25 intérimaires", ajoute Karine Courtet, chargée des ressources humaines. Tout au long de l'année, "on travaille avec un organisme d'insertion basé à Val-de-Reuil, qui s'appelle Humando", détaille le directeur. Pendant les fêtes, "on en embauche un peu plus", poursuit Karine car la demande est croissante. Cette démarche permet, entre autres, à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver un rythme de travail et "d'avoir au moins une première ligne sur leur CV". Avec l'arrivée de ces nouvelles recrues, "il faut être extrêmement prudent, notamment en termes de sécurité", explique Eric Dubois car un accident peut survenir. Comme les autres salariés de l'entreprise, elles sont formées plusieurs jours à tous les postes. Parmi eux, il y a le décasage, qui consiste à enlever les cages pleines de colis pour les mettre sur les quais des départs en direction d'autres bureaux destinataires, et l'encodage, une technique qui "enregistre le colis pour dire qu'il est bien passé par chez nous". Une étape clé qui aide la machine à mettre le colis au bon endroit grâce à un code-barres qui indique la destination et permet d'avoir un suivi pour le client. Et, en principe, d'éviter que les paquets ne se perdent… Dès l'an prochain, la plateforme de Val-de-Reuil doit être remplacée par une nouvelle à Grand-Couronne, près de Rouen. Les détails de ce projet d'envergure doivent être dévoilés prochainement.