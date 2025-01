Consommation. Découvrez où déguster la meilleure galette des rois de Normandie

Avis aux amateurs de galettes : la Normandie peut se targuer d'avoir une véritable star de l'Epiphanie. La Maison Covin, située à Val-de-Reuil, a décroché la médaille d'or régionale pour sa galette aux amandes, avant de briller au concours national en se classant troisième. Oui, troisième meilleure galette de France.

Pascal Covin reste humble sur le site de la ville : "Ce n'est pas la Coupe du Monde, mais c'est une belle reconnaissance." Avec une pâte feuilletée qui croustille et une frangipane qui fait fondre, la Maison Covin a conquis les papilles du jury.

Une galette pas comme les autres

Mais qu'est-ce qui rend cette galette si spéciale ? Tout est dans le détail : un feuilletage parfait, une frangipane à tomber et un savoir-faire artisanal transmis avec amour. Pascal Covin et son équipe ne laissent rien au hasard, et ça se sent à chaque bouchée.

En plus de la galette classique, la boulangerie propose une version à la pomme maison et une autre à la framboise, pour varier les plaisirs.

Val-de-Reuil : la capitale normande de la galette

Ce succès met également en lumière la commune de Val-de-Reuil, fière d'abriter un tel talent. La Maison Covin, déjà primée pour sa baguette tradition, continue de faire rayonner la Normandie avec son savoir-faire.

Alors, gourmands et gourmandes, notez bien l'adresse : 1, avenue des Falaises, Val-de-Reuil. Une chose est sûre : cette galette mérite le détour.