Val-de-Reuil. Une chauve-souris géante des Comores vient de naître à Biotropica : une première "sur notre continent"

Une nouvelle naissance à Biotropica à Val-de-Reuil. L'annonce est tombée mardi 18 février : le parc zoologique "vient d'enregistrer la première naissance de chauve-souris géante des Comores sur notre continent".

"C'est une belle surprise"

"Je n'y croyais pas lorsque je suis venue les nourrir ce matin-là. C'est une tellement belle surprise", raconte Rachel Delarivière, soigneuse des chauves-souris à Biotropica. Selon elle, ce n'est pas facile de voir "ce premier petit qui reste collé au flanc de sa mère et ce pour encore plusieurs mois". Cette naissance de chauve-souris des Comores est un événement rare car "au monde, seules trois colonies captives existent en dehors des Comores". Celle qui se situe à Jersey est la plus importante. C'est aussi là que sont nés les adultes de Biotropica. Ensuite, viennent celle située en Angleterre puis celle de Biotropica.

L'une des plus grandes chauves-souris au monde

Présente dès les débuts de Biotropica en 2013, la colonie de chauves-souris géante des Comores, aussi appelée "Renard-volant" de Livingstone, du fait de leur taille exceptionnelle, était uniquement composée de mâles. En 2023, les premières femelles de cette espèce sont venues rejoindre les mâles déjà présents au sein du parc. C'est l'une des plus grandes chauves-souris au monde, et surtout la plus impressionnante, avec son pelage noir et ses yeux rouge vif.

Les chauves-souris des Comores classées en danger critique d'extinction

"On estime qu'il reste moins de 1 300 individus dans la nature", indique Laëtitia Lassalle, assistante zoologique de Biotropica. Classées en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, elles subissent de plein fouet la déforestation mais aussi les dérèglements climatiques entraînant des cyclones tels que celui qui vient de toucher Mayotte au mois de janvier, île proche des Comores.

D'autres naissances de chauves-souris géantes sont bientôt prévues à Biotropica car d'autres femelles sont également gestantes.

