Val-de-Reuil. Un nouvel espace au parc Biotropica

Ils ne sont qu'une poignée en Europe et certains d'entre-eux ont élu domicile au parc animalier Biotropica, à Val-de-Reuil (Eure). Un nouvel espace fraîchement inauguré accueille quelques jeunes Gavials du Gange, une espèce de crocodile originaire d'Inde. D'ailleurs, pour favoriser leur acclimatation, le parc a fait des travaux pendant plus de six mois pour reproduire l'environnement d'une rivière indienne.

Un espace pour les espèces indiennes

Le Gavial est facilement reconnaissable grâce à son très long nez pointu. Pour le moment, ces jeunes spécimens nés il y a deux ans et demi en République tchèque mesurent environ 80cm de long. Quand ils atteindront leur taille maximum, ils mesureront entre quatre et six mètres de long.

En danger dans la nature à cause de la pollution et de la diminution du nombre de proies, ces crocodiles apprennent à se nourrir au contact de leurs soigneurs avec un système de cible qu'ils doivent venir toucher pour réclamer un morceau de poisson. "Cela nous permet de contrôler ce que chacun mange, de garantir qu'ils puissent grandir correctement", explique Jessica Roman, soigneuse animalière.

À Biotropica, les Gavials partagent leur aquaterrarium avec deux autres espèces atypiques. Des tortues d'Hamilton, elles aussi menacées de disparition en Inde, et des barbus, une espèce de poisson menacée originaire de cette région du globe.

