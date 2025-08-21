En ce moment Paradise DJ SNAKE
Coutances. Le CFA Bâtiment accueille l'entraînement d'Axel Giusta avant les championnats d'Europe des métiers

Education. Axel Giusta, 24 ans, solier en Ardèche, s'entraîne une semaine au CFA Bâtiment de Coutances, unique Pôle d'Excellence en France pour sa spécialité. Le jeune artisan représentera la France lors des championnats d'Europe des métiers Euroskills, organisés du 9 au 13 septembre à Herning, au Danemark.

Publié le 21/08/2025 à 16h34, mis à jour le 21/08/2025 à 16h36 - Par Thibault Lecoq
Coutances. Le CFA Bâtiment accueille l'entraînement d'Axel Giusta avant les championnats d'Europe des métiers
Larry Derisson et Axel Giusta passent une semaine au Pôle d'Excellence du CFA Bâtiment de Coutances pour se préparer à la compétition européenne des métiers en septembre.

Vendredi 22 août sera le dernier jour d'entraînement à Coutances pour Axel Giusta. Ce jeune homme de 24 ans est solier en Ardèche. Il s'agit du corps de métier qui pose des sols mous : lino, moquette, PVC, stratifié… Il passe une semaine au CFA Bâtiment de Coutances, établissement reconnu "Pôle d'Excellence" pour la section solier, avant de participer aux championnats d'Europe des métiers Euroskills du 9 au 13 septembre à Herning, au Danemark.

Le Pôle d'Excellence de Coutances

Le CFA Bâtiment de Coutances a été reconnu Pôle d'Excellence par l'association Worldskills France, qui organise les olympiades des métiers au niveau national et emmène des délégations de jeunes artisans en compétition au niveau européen et mondial. C'est la reconnaissance d'une formation de qualité, dans un centre d'excellence. "Ça veut dire qu'il y a un formateur sur place qui a un super niveau", assure Larry Derisson, expert dans la catégorie solier dans l'équipe de France des métiers.

Le Pôle d'Excellence de Coutances est d'ailleurs unique en France, car c'est le seul dans la catégorie solier.

Un entraînement intensif pour viser la précision et la rapidité

Dans une pièce réservée, une œuvre en parquet est en cours de création. Sur un mur, un grand panneau avec un ouvrage en lino posé dessus. "On va travailler sur la répétition. On va sur des cotes précises, au millimètre près, à être toujours plus rapide, à savoir où se placer pour gagner le maximum de temps", explique Axel Giusta.

Etre au Pôle d'Excellence est un vrai plus pour Axel Giusta. "On a tous les revêtements possibles. On a du bois pour s'entraîner au parquet. On a tous les outillages qui sont utilisés à Herning. On se met dans une bulle de : 'On est en compétition, même si on est en entraînement'", détaille le jeune homme. Tout est noté : la qualité technique, mais aussi la posture et les gestes de travail, la propreté du chantier ou encore l'effort écologique dans l'utilisation des ressources. Axel Giusta a aussi eu une préparation physique et mentale.

