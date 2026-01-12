En ce moment Adventure of a lifetime COLDPLAY
[Photos]. "Nous sommes des chimistes" : le ministre de l'Industrie Sébastien Martin visite l'usine Orano à La Hague

Economie. Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin s'est rendu lundi 12 janvier dans l'usine de recyclage des déchets nucléaires Orano à La Hague. Il a pu en apprendre plus sur le chantier gigantesque d'Aval du Futur.

Publié le 12/01/2026 à 17h49, mis à jour le 12/01/2026 à 18h09 - Par Julien Rojo
Sébastien Martin, ministre de l'Industrie et Nicolas Maes, directeur d'Orano. - Julien Rojo

Entre la construction de sous-marins et le secteur du nucléaire, le Cotentin ne manque pas d'industrie. 6 000 personnes, employés et prestataires, travaillent ainsi sur le site industriel d'Orano à La Hague. Lundi 12 janvier au matin, le ministre de l'Industrie s'est rendu dans cette usine pour en apprendre plus sur son fonctionnement. De nombreux élus, dont les députés Anna Pic, Bertrand Sorre, les sénateurs David Margueritte et Sébastien Fagnen, la maire de La Hague Manuela Mahier et la présidente de l'Agglomération du Cotentin Christèle Castelein, étaient présents pour l'accueillir. "Nous sommes des chimistes", a commencé par expliquer le directeur du site, Nicolas Maes.

Sébastien Martin a pu échanger avec les élus locaux, dont Manuela Mahier, maire de La Hague.Sébastien Martin a pu échanger avec les élus locaux, dont Manuela Mahier, maire de La Hague. - Julien Rojo

Très vite, la discussion s'est portée sur le projet Aval du Futur. Ce chantier gigantesque doit permettre de poursuivre le recyclage des déchets nucléaires jusqu'à la fin du siècle. Il devrait employer jusqu'à 15 000 personnes dans les prochaines décennies. "C'est un projet industriel majeur. On a besoin que la Nation fasse corps tout entière derrière", poursuit Nicolas Maes.

Le ministre Sébastien Martin s'est intéressé au projet Aval du Futur.Le ministre Sébastien Martin s'est intéressé au projet Aval du Futur. - Julien Rojo

"Un projet comme celui-ci se fait au sein d'un territoire. Cela demande une organisation qui ne peut pas se faire uniquement par un industriel", rajoute Sylvain Renouf, directeur communication de l'Aval du futur. Lorsque le sujet de l'emploi et sa relation avec l'environnement sont abordés, Sébastien Martin s'est exprimé. "Ce sont de bons problèmes à gérer. Il faut intégrer les inquiétudes, mais il faut en faire une fierté du pays ".

"Un projet comme celui-ci se fait au sein d'un territoire. Cela demande une organisation qui ne peut pas se faire uniquement par un industriel", explique Sylvain Renouf, directeur communication de l'Aval du futur."Un projet comme celui-ci se fait au sein d'un territoire. Cela demande une organisation qui ne peut pas se faire uniquement par un industriel", explique Sylvain Renouf, directeur communication de l'Aval du futur. - Julien Rojo

Au cœur de l'usine

Direction le cœur de l'usine. Chaque élu enfile une combinaison de protection et s'engouffre dans les couloirs du site. La directrice de la communication, Mélanie Charles, s'arrête devant une fenêtre donnant sur une pièce orange. C'est par là qu'arrivent les combustibles nucléaires usés. "Cette pièce est scellée depuis 1986, le déballage du combustible se fait automatiquement", indique-t-elle. Elle poursuit sa visite et entre dans une immense pièce : la piscine d'entreposage. "Les combustibles sont entreposés en moyenne sept ans avant d'être traités", explique-t-elle. Chaque jour, l'eau du bassin qui refroidit les déchets nucléaires est changée. Une fois refroidis, les combustibles nucléaires sont retraités. 96 % sont recyclés en uranium ou en plutonium. Le reste est stocké dans du verre pour les prochains milliers d'années.

Trois bassins de 6 500 litres de ce type sont prévus pour l'Aval du Futur. Le projet prévoit aussi l'utilisation d'un atelier de traitement des combustibles et d'un nouvel atelier de fabrication de combustibles recyclés "Mox". Le chantier devrait commencer en 2031. Une fois la visite terminée, Sébastien Martin s'est rendu lundi après-midi à Saint-Lô pour évoquer les projets industriels dans le Cotentin.

Galerie photos
