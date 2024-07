La Hague. Une fuite d'acide perturbe l'activité du site Orano, le personnel évacué

Les faits se sont produits lundi 8 juillet, vers 4 heures du matin. Une fuite d'acide nitrique d'environ 40m3 a été détectée dans un atelier d'entreposage d'acide recyclé du site Orano dans La Hague.

• Lire aussi. [Vidéo] La Hague. Ulysse, robot chien du laboratoire d'innovation de l'usine Orano

Des salariés invités à rester chez eux

"Ce liquide a été automatiquement récupéré dans un bac de rétention prévu à cet effet", précise ce même jour vers 9h40 dans un communiqué la direction d'Orano. "Il n'y a eu aucun rejet dans l'environnement." Des investigations sont en cours pour analyser les causes de l'événement et les traiter dans les meilleurs délais. Une partie du personnel dit "non indispensable à la gestion de l'événement" a été évacuée et/ou invitée à ne pas venir sur le site. L'ensemble des sites a été mis à l'arrêt. Il n'y a aucun impact sur l'environnement.