Nucléaire. Aval du futur : quel programme pour l'usine de retraitement d'Orano La Hague ?

Sur le site d'Orano La Hague, les usines se suivent, et ne se ressemblent pas forcément. Depuis l'ouverture en 1966, il y a d'abord eu l'unité UP2-400, et actuellement le retraitement des combustibles nucléaires est confié aux unités UP2-800 et UP3. L'entreprise prépare l'avenir avec ses programmes Aval du futur et Pérennité/Résilience.

Pérennité/résilience : prolonger en sécurité

"Le but de ce programme est avant tout d'assurer une transition fluide et sécurisée entre l'usine actuelle et celle qui sera construite prochainement, explique Stéphanie Gaiffe, la directrice du site de La Hague. Les équipes devront donc vérifier et renouveler soigneusement les équipements qui ont besoin d'être changés. Elles devront aussi se préparer encore plus méticuleusement pour faire face en cas d'incident."

Aval du Futur, bientôt une nouvelle usine sur le site

Même si la date de fin d'utilisation de l'usine actuelle n'est pas encore fixée, Orano songe déjà à sa succession. C'est l'objet du programme Aval du Futur (ADF), avec la construction d'une nouvelle usine dans l'enceinte du site. "Elle verra le jour sur le site de La Hague à l'ouest d'UP2-800 et UP3, à la place des bâtiments qui servent actuellement de stockage", détaille Nicolas Ferrand qui dirige le programme ADF. L'espace sera partagé en trois pôles : les ateliers d'entreposage avant traitement, la zone de traitement et les ateliers de Mox. "Comme l'usine actuelle, elle pourra traiter 1 200 tonnes de combustibles par an", précise encore le spécialiste. Deux atouts majeurs pour ces nouveaux bâtiments : "Ils seront conçus pour tenir au moins 80 ans et ils pourront retraiter des combustibles qui avaient déjà été recyclés dans nos ateliers, chose qui était impossible jusqu'à présent."

10 000 travailleurs en plus dans La Hague ?

Aujourd'hui, les travaux sont encore à l'étude. Le temps de libérer la zone et de finir les plans, les premiers coups de pelle sont attendus pour 2031 et la livraison totale en 2060. "C'est un chantier à plusieurs dizaines de milliards d'euros", dévoile Nicolas Ferrand, sans pour autant pouvoir annoncer un prix final. Pour un chantier de cette ampleur, on attend 10 000 travailleurs de plus dans La Hague. "C'est un chiffre énorme et gérer quotidiennement autant de personnes serait réellement compliqué", remarque à juste titre Nicolas Ferrand. Pour éviter cette saturation du site de la Hague, la direction préfère faire appel à des entreprises partenaires dans tout le département, "Tout ce qui peut être conçu et construit ailleurs le sera et rejoindra le Cotentin dans des convois nocturnes. Dans la mesure du possible nous essaierons de n'avoir que l'assemblage sur place."