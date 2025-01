Nucléaire. Quels projets pour Orano dans le Cotentin en 2025 ?

Lundi 27 janvier, lors de la cérémonie des vœux d'Orano à La Hague, Stéphanie Gaiffe, la directrice du site, a présenté les objectifs du groupe dans le Cotentin pour 2025.

Objectif 1 130 tonnes, les piscines se densifient

Pour l'année 2025, Orano, l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague, se fixe un objectif de production : 1 130 tonnes de combustible à cisailler. "Cela fait 5 ans que nous n'avons pas atteint un tel niveau", souligne Stéphanie Gaiffe dans son discours. Avec cette hausse de production le groupe mettra aussi en place un nouveau système de stockage. A partir de juillet, de nouveaux paniers fabriqués à Orano Temis de Valognes seront immergés dans les piscines de La Hague. Ils permettront aux bassins de stocker plus de combustibles, une nouveauté très attendue par les 57 réacteurs nucléaires d'EDF.

La sécurité n'est pas oubliée

Pour la protection du site de La Hague, la nouvelle clôture lourde qui encercle toute l'usine de retraitement entrera en service au printemps 2025. Cet achèvement devrait mettre fin aux nombreux travaux aux abords du site. "Le prochain point de changement interviendra prochainement avec la fermeture complète de l'enceinte et la mise en service des SAS piétons et véhicules", détaille encore la directrice.

Mission recrutement et formation

Avec plus de 6 000 collaborateurs et 700 recrutements en CDD et CDI en 2024, Orano vise encore plus grands pour ses effectifs. "Cette année, nous espérons recruter 200 personnes en plus", souligne Stéphanie Gaiffe. "Des personnes déjà diplômées et expérimentées mais aussi des personnes que nous formerions nous-même." A ce titre, le groupe prévoit aussi une évolution de son école des métiers.