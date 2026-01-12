En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Pourquoi cette galette des rois normande, unique en France, peut être remboursée par la Sécurité sociale ?

Insolite. Une galette des rois pas comme les autres attire l'attention. Fabriquée en Normandie, sans gluten et sans lactose, elle peut être partiellement remboursée par la Sécurité sociale pour les personnes atteintes de maladie cœliaque. Derrière cette exception, un artisan engagé, un cadre médical précis et une démarche reconnue par l'Assurance Maladie.

Publié le 12/01/2026 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Pourquoi cette galette des rois normande, unique en France, peut être remboursée par la Sécurité sociale ?
Une galette des rois normande pensée pour les personnes coeliaques. - Le Petit Minotier

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En Normandie, à Darnétal, près de Rouen, certaines traditions prennent un virage inattendu. La galette des rois, symbole incontournable de l'Epiphanie, y est revisitée pour répondre à des contraintes médicales bien réelles.

Ici, pas de farine de blé ni de produits laitiers classiques. Cette galette est conçue pour les personnes concernées par la maladie cœliaque, une pathologie chronique liée au gluten. La maladie cœliaque, ou entéropathie au gluten, est une affection héréditaire déclenchée par la consommation de grains céréaliers contenant du "gluten". Une réalité qui touche plusieurs centaines de milliers de Français, pour lesquels le régime sans gluten n'est pas un choix, mais une nécessité médicale.

Sans gluten et sans lactose : une recette volontairement inclusive

La particularité de cette galette normande ne s'arrête pas à l'absence de gluten. Elle est également sans lactose, un choix assumé dès la conception.

“Concrètement, la galette, on l'a créée parce qu'on a une gamme sans gluten et on la voulait aussi sans lactose pour correspondre au plus de personnes possible. Dans une galette traditionnelle, il y a du beurre, du lait… Là, on voulait la rendre accessible”, rappellent les artisans du Petit Minotier.

L'objectif : élargir l'accès à un produit festif, souvent excluant pour les personnes souffrant d'intolérances alimentaires multiples, sans renoncer au plaisir.

Reproduire le goût de la galette traditionnelle, sans compromis

Adapter une recette aussi emblématique n'allait pas de soi. Le défi était clair : se rapprocher au maximum du goût originel, malgré des ingrédients très différents. “On a essayé de reproduire au plus proche possible le goût originel de la galette des rois, et on a beaucoup de retours de clients qui nous disent que c'est quasiment pas distinguable.

Farines alternatives (riz, sarrasin, millet, maïs…), savoir-faire artisanal et tests répétés ont permis d'aboutir à une texture et une saveur capables de convaincre bien au-delà du public concerné par le sans gluten.

Pourquoi cette galette peut être remboursée par la Sécurité sociale

Si cette galette des rois fait autant parler d'elle (jusque dans les grands nationaux), c'est parce qu'elle entre dans un dispositif officiel de remboursement de l'Assurance Maladie.

La maladie cœliaque ne disposant pas de traitement médicamenteux, certains aliments sans gluten certifiés peuvent être pris en charge chaque mois. Les produits concernés appartiennent à des catégories bien définies : pains, farines, biscuits… et certaines pâtisseries.

Une distribution nationale, sans boutique physique

Autre particularité : cette galette n'est pas vendue dans une boulangerie classique.

On n'a pas de boutique physique, seulement des points de vente en France. Mais vous pouvez commander sur le site internet, on expédie en express partout en France pour les particuliers !”

Les produits sont également disponibles dans de nombreux magasins spécialisés, notamment dans les réseaux bio, ainsi que chez certains professionnels de la restauration. Vous pouvez la commander ici !

Quand tradition, santé et artisanat se rencontrent

Cette galette des rois normande illustre une tendance de fond : l'adaptation des traditions culinaires aux enjeux de santé publique, sans renoncer au goût ni au savoir-faire.

A la croisée de l'artisanat, de la nutrition et du cadre médical, elle montre qu'il est possible de concilier plaisir, inclusion alimentaire et reconnaissance institutionnelle : une rareté qui explique son succès croissant.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Pourquoi cette galette des rois normande, unique en France, peut être remboursée par la Sécurité sociale ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple