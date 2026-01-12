Insolite. Pourquoi cette galette des rois normande, unique en France, peut être remboursée par la Sécurité sociale ?

En Normandie, à Darnétal, près de Rouen, certaines traditions prennent un virage inattendu. La galette des rois, symbole incontournable de l'Epiphanie, y est revisitée pour répondre à des contraintes médicales bien réelles.

Ici, pas de farine de blé ni de produits laitiers classiques. Cette galette est conçue pour les personnes concernées par la maladie cœliaque, une pathologie chronique liée au gluten. La maladie cœliaque, ou entéropathie au gluten, est une affection héréditaire déclenchée par la consommation de grains céréaliers contenant du "gluten". Une réalité qui touche plusieurs centaines de milliers de Français, pour lesquels le régime sans gluten n'est pas un choix, mais une nécessité médicale.

Sans gluten et sans lactose : une recette volontairement inclusive

La particularité de cette galette normande ne s'arrête pas à l'absence de gluten. Elle est également sans lactose, un choix assumé dès la conception.

“Concrètement, la galette, on l'a créée parce qu'on a une gamme sans gluten et on la voulait aussi sans lactose pour correspondre au plus de personnes possible. Dans une galette traditionnelle, il y a du beurre, du lait… Là, on voulait la rendre accessible”, rappellent les artisans du Petit Minotier.

L'objectif : élargir l'accès à un produit festif, souvent excluant pour les personnes souffrant d'intolérances alimentaires multiples, sans renoncer au plaisir.

Reproduire le goût de la galette traditionnelle, sans compromis

Adapter une recette aussi emblématique n'allait pas de soi. Le défi était clair : se rapprocher au maximum du goût originel, malgré des ingrédients très différents. “On a essayé de reproduire au plus proche possible le goût originel de la galette des rois, et on a beaucoup de retours de clients qui nous disent que c'est quasiment pas distinguable.”

Farines alternatives (riz, sarrasin, millet, maïs…), savoir-faire artisanal et tests répétés ont permis d'aboutir à une texture et une saveur capables de convaincre bien au-delà du public concerné par le sans gluten.

Pourquoi cette galette peut être remboursée par la Sécurité sociale

Si cette galette des rois fait autant parler d'elle (jusque dans les grands nationaux), c'est parce qu'elle entre dans un dispositif officiel de remboursement de l'Assurance Maladie.

La maladie cœliaque ne disposant pas de traitement médicamenteux, certains aliments sans gluten certifiés peuvent être pris en charge chaque mois. Les produits concernés appartiennent à des catégories bien définies : pains, farines, biscuits… et certaines pâtisseries.

Une distribution nationale, sans boutique physique

Autre particularité : cette galette n'est pas vendue dans une boulangerie classique.

“On n'a pas de boutique physique, seulement des points de vente en France. Mais vous pouvez commander sur le site internet, on expédie en express partout en France pour les particuliers !”

Les produits sont également disponibles dans de nombreux magasins spécialisés, notamment dans les réseaux bio, ainsi que chez certains professionnels de la restauration. Vous pouvez la commander ici !

Quand tradition, santé et artisanat se rencontrent

Cette galette des rois normande illustre une tendance de fond : l'adaptation des traditions culinaires aux enjeux de santé publique, sans renoncer au goût ni au savoir-faire.

A la croisée de l'artisanat, de la nutrition et du cadre médical, elle montre qu'il est possible de concilier plaisir, inclusion alimentaire et reconnaissance institutionnelle : une rareté qui explique son succès croissant.