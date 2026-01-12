Coupe de France féminine. Le SM Caen peut rêver d'un quart de finale

C'était un match historique disputé dimanche 11 janvier. Face aux Vendéennes de La Roche-sur-Yon, le SM Caen a validé son billet pour son 8e de finale de la Coupe de France, pour la première fois de son histoire. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager (2-2) et ont besoin d'une séance de tirs au but pour décider du vainqueur.

Si elles pouvaient espérer affronter une équipe d'un calibre bien supérieur au tour suivant, les Caennaises héritent finalement de la moins bonne équipe, sur le papier. Le SM Caen se déplacera en Saône-et-Loire pour défier Châtenoy-le-Royal. La formation est actuellement dernière de la poule B de troisième division, même échelon que les Normandes, avec 10 défaites en autant de rencontres jouées.