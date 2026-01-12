Football. A 24h du coup d'envoi, découvrez notre podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC-OM

Le 13 janvier, le stade Michel d'Ornano sera le théâtre de la fête du football normand. Le Petit Poucet de la Coupe de France, le Bayeux FC, reçoit l'Olympique de Marseille dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Un match historique, qui suscite bien des attentes. Deux membres du BFC, son latéral gauche Anthonin Cathrine, et son président Luis Ferreira-Pavesi, évoquent cette rencontre dans ce podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC.

Emotion et anecdotes

Les deux hommes sont interrogés par Mathieu Billeaud, de Foot Normand, et Lilian Fermin, de Tendance Ouest. L'occasion de revenir sur leurs souvenirs de ce parcours historique, d'évoquer la préparation, tant sportive qu'organisationnelle, ou tout simplement leur joie d'avoir tiré au sort l'OM.

Comment gérer la billetterie ? Comment battre une équipe sur le papier bien supérieure ? Comment ce parcours va bénéficier au Bayeux FC à l'avenir ? Tout est à retrouver ici.

Pour rappel, le match entre le Bayeux FC et l'OM se dispute le mardi 13 janvier à Caen. La rencontre sera à suivre en direct en écoutant votre radio Tendance Ouest.

Où écouter ce podcast ?

Notre podcast 100 % Coupe spécial SU-Dives-Cabourg est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, et sur toutes les plateformes de streaming.