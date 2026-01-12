En ce moment Adventure of a lifetime COLDPLAY
Calvados. Après Crans-Montana, un renforcement des contrôles de la sécurité incendie dans les bars ?

Economie. A la suite du dramatique événement de Crans-Montana en Suisse, Christophe Blanchet, député de la quatrième circonscription du Calvados, interpelle le gouvernement et souhaite renforcer les contrôles du respect des réglementations dans les bars et boîtes de nuit.

Publié le 12/01/2026 à 17h43 - Par Elvire Alix
Calvados. Après Crans-Montana, un renforcement des contrôles de la sécurité incendie dans les bars ?
Le député Christophe Blanchet a été gérant de bars et de boîtes de nuit pendant plus de 25 ans.

Ancien gérant de bars et de boîtes de nuit, le député Christophe Blanchet, seul représentant de cette profession à l'Assemblée nationale, s'est dit profondément ému par l'incendie dramatique survenu dans un bar de Crans-Montana, en Suisse, le 31 décembre dernier. Pour l'élu du Calvados, le problème ne tient pas à un manque de lois, mais à leur non-application. "Les règles existent, il suffit de les faire respecter." Il pointe notamment les bars qui sont réglementés selon la norme "Type N", qui définit le nombre maximal de personnes autorisées. Beaucoup dépassent cette limite et font danser les clients, alors que pour cela, ils devraient obtenir une norme "Type P" correspondant aux établissements avec piste de danse. Cela pose des problèmes de sécurité, car "les exigences diffèrent, notamment en matière d'issues de secours, en raison d'une fréquentation plus importante liée à la danse", tranche le député. Christophe Blanchet a interpellé le gouvernement sur le sujet. Le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable à un renforcement des contrôles et à des sanctions sévères contre les établissements non conformes.

