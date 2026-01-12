Calvados. Après Crans-Montana, un renforcement des contrôles de la sécurité incendie dans les bars ?

Ancien gérant de bars et de boîtes de nuit, le député Christophe Blanchet, seul représentant de cette profession à l'Assemblée nationale, s'est dit profondément ému par l'incendie dramatique survenu dans un bar de Crans-Montana, en Suisse, le 31 décembre dernier. Pour l'élu du Calvados, le problème ne tient pas à un manque de lois, mais à leur non-application. "Les règles existent, il suffit de les faire respecter." Il pointe notamment les bars qui sont réglementés selon la norme "Type N", qui définit le nombre maximal de personnes autorisées. Beaucoup dépassent cette limite et font danser les clients, alors que pour cela, ils devraient obtenir une norme "Type P" correspondant aux établissements avec piste de danse. Cela pose des problèmes de sécurité, car "les exigences diffèrent, notamment en matière d'issues de secours, en raison d'une fréquentation plus importante liée à la danse", tranche le député. Christophe Blanchet a interpellé le gouvernement sur le sujet. Le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable à un renforcement des contrôles et à des sanctions sévères contre les établissements non conformes.