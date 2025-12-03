En ce moment Take me out Franz Ferdinand
Télévision. Il lui offre bien plus qu'une qualification : Claudio Capéo repère la Normande Jayde dans “La France a un incroyable talent”

Société. Révélée au grand public dans "La France a un incroyable talent" sur M6, la chanteuse normande Jayde n'a pas accédé à la demi-finale mardi 2 décembre 2025… mais elle repart avec une offre précieuse : Claudio Capéo lui a proposé d'assurer l'une de ses premières parties. Une visibilité inespérée pour l'artiste manchoise en pleine ascension.

Publié le 03/12/2025 à 17h30, mis à jour le 03/12/2025 à 18h11 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Il lui offre bien plus qu'une qualification : Claudio Capéo repère la Normande Jayde dans “La France a un incroyable talent”
Claudio Capéo repère Jayde en direct : une proposition qui change tout. - Julien THEUIL / M6

La soirée du 2 décembre 2025 marquera un tournant pour Jayde. Venue défendre sa place dans La France a un incroyable talent, la chanteuse de Coutances a interprété Beautiful things de Benson Boone. Si cette prestation ne lui a pas permis d'accéder à la demi-finale, elle a immédiatement séduit Claudio Capéo, invité du prime.

L'artiste, connu pour son timbre chaleureux et sa carrière lancée dans The Voice en 2016, n'a pas hésité à lui glisser : "Si tu fais une composition, tu me la fais écouter, et je te prendrais bien en première partie d'un de mes Zéniths !"

Un moment totalement inattendu pour Jayde, qui a ensuite partagé en story : "Je ne peux pas te remercier assez, j'ai hâte de travailler avec toi !"

Un jury partagé mais une artiste remarquée

Malgré l'enthousiasme du public, le verdict du jury a été serré. Sur dix candidats ce soir-là, seuls quatre ont décroché leur ticket pour la demi-finale.

Eric Antoine et Sugar Sammy ont regretté que Jayde n'interprète pas un titre original.

Marianne James et Hélène Ségara, elles, ont salué sa “voix large” et une interprétation “réussie” d'un morceau réputé difficile.

Si l'aventure LFAUIT s'arrête ici pour elle, la Normande repart avec une visibilité nationale… et une future scène aux côtés de Claudio Capéo.

Claudio Capéo en pleine préparation de sa grande tournée de Zéniths

Fin 2025 marque un tournant dans la carrière de Claudio Capéo. Le chanteur sort un nouvel album, "Nouveau souffle", sous le label Jo & Co, et prépare une grande tournée des Zéniths dès novembre 2026, avec une date phare prévue à Paris en janvier 2027.

C'est dans ce contexte que son invitation à Jayde prend tout son sens : l'artiste alsacien semble vouloir mettre en avant de nouvelles voix de la scène française.

Jayde, la Normande qui monte : de Coutances aux plateaux TV

Derrière Jayde se cache Jade Parey, chanteuse et professeure d'anglais. Elle s'est fait connaître grâce à ses reprises piano-voix sur les réseaux sociaux, notamment depuis qu'une vidéo relayée par Booba a explosé en visibilité. Originaire de Saint-Aubin-du-Perron, attachée au territoire manchois et formée à Caen, elle s'est d'abord produite sur les scènes locales avant d'être repérée par l'équipe de La France a un incroyable talent… alors qu'elle n'était venue qu'en simple spectatrice.

Aujourd'hui, sa participation à l'émission lui ouvre des portes inattendues et confirme son ancrage comme nouvelle voix normande à suivre.

