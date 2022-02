Normandie. Le premier disque de Jayde disponible le 22 novembre

Sa popularité a explosé grâce à un tweet du rappeur Booba. La chanteuse Jade Parey, alias Jayde, a annoncé jeudi 6 novembre la sortie prochaine du premier EP de son groupe éponyme. Un mini-disque concocté avec les musiciens Antoine Rouxelin, Martin Balouet et Colin Deschamps.

L'album comprend six titres, dont Save Me, qui a fait l'objet d'un clip tourné à la discothèque Le Milton, dans l'agglomération de Saint-Lô. "On est trop heureux on espère que vous allez aimer", écrit la chanteuse, originaire de Saint-Sauveur-Villages, sur les réseaux sociaux. Elle avait lancé une cagnotte en ligne pour réunir suffisamment de fonds afin d'enregistrer ce premier disque.

L'EP sera disponible à la commande à partir du lundi 16 novembre sur jaydeshop.fr puis dès le dimanche 22 novembre sur les plateformes de streaming.