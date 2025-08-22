En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Manche. Le département en alerte sécheresse, plusieurs restrictions mises en place

Environnement. La préfecture de la Manche a passé le département au niveau alerte à la sécheresse, jeudi 21 août. Il était jusque-là en vigilance.

Publié le 22/08/2025 à 08h42 - Par Thibault Lecoq
Des restrictions sur l'usage de l'eau entrent en vigueur dans la Manche, à partir de jeudi 21 août. - Adobe Stock

La Manche passe au niveau alerte à la sécheresse, jeudi 21 août. Le département était déjà en vigilance depuis mai. La météo des derniers jours a fait passer plusieurs cours d'eau sous le seuil d'alerte explique la préfecture. "La quasi-totalité des cours d'eau connaissent un étiage précoce, avec des débits très inférieurs aux normales de saison et un risque d'aggravation de la situation jusqu'à l'automne", précisent encore les services de l'État.

A lire aussi. Sécheresse. Découvrez les 167 communes de l'Orne concernées par des restrictions de l'usage de l'eau

Quelles sont les restrictions d'usage de l'eau ?

  • Pour les particuliers : restriction d'horaires pour l'arrosage ; interdiction de nettoyer soi-même façades, trottoirs, toitures, véhicules ; interdiction de remplir les piscines.
  • Pour les collectivités : restriction d'horaire pour l'arrosage des pelouses, massifs, terrains de sport, hippodromes ; interdiction d'alimenter les fontaines ; obligation de solliciter la police de l'eau pour les travaux impliquant des rejets en cours d'eau.
  • Pour les entreprises et agriculteurs : restriction d'horaire pour l'irrigation par aspersion ; mise en œuvre des plans de réduction de la consommation ; préparation du plan de réduction pour un niveau sécheresse aggravé.

