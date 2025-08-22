Manche. Le département en alerte sécheresse, plusieurs restrictions mises en place

La Manche passe au niveau alerte à la sécheresse, jeudi 21 août. Le département était déjà en vigilance depuis mai. La météo des derniers jours a fait passer plusieurs cours d'eau sous le seuil d'alerte explique la préfecture. "La quasi-totalité des cours d'eau connaissent un étiage précoce, avec des débits très inférieurs aux normales de saison et un risque d'aggravation de la situation jusqu'à l'automne", précisent encore les services de l'État.
• A lire aussi. Sécheresse. Découvrez les 167 communes de l'Orne concernées par des restrictions de l'usage de l'eau
Quelles sont les restrictions d'usage de l'eau ?
- Pour les particuliers : restriction d'horaires pour l'arrosage ; interdiction de nettoyer soi-même façades, trottoirs, toitures, véhicules ; interdiction de remplir les piscines.
- Pour les collectivités : restriction d'horaire pour l'arrosage des pelouses, massifs, terrains de sport, hippodromes ; interdiction d'alimenter les fontaines ; obligation de solliciter la police de l'eau pour les travaux impliquant des rejets en cours d'eau.
- Pour les entreprises et agriculteurs : restriction d'horaire pour l'irrigation par aspersion ; mise en œuvre des plans de réduction de la consommation ; préparation du plan de réduction pour un niveau sécheresse aggravé.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.