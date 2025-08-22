Manche. Le département en alerte sécheresse, plusieurs restrictions mises en place

La Manche passe au niveau alerte à la sécheresse, jeudi 21 août. Le département était déjà en vigilance depuis mai. La météo des derniers jours a fait passer plusieurs cours d'eau sous le seuil d'alerte explique la préfecture. "La quasi-totalité des cours d'eau connaissent un étiage précoce, avec des débits très inférieurs aux normales de saison et un risque d'aggravation de la situation jusqu'à l'automne", précisent encore les services de l'État.

Quelles sont les restrictions d'usage de l'eau ?