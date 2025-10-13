Caen. L'écologiste Marine Tondelier en rencontre à la librairie Saperlotte

La librairie solidaire de Caen accueillera la secrétaire nationale du parti Les Ecologistes, Marine Tondelier, ce jeudi 16 octobre à 17h30, pour une rencontre-dédicace autour de son nouveau livre Demain, si tout va bien..., paru aux éditions Albin Michel.

"J'ai voulu parler de ce qu'on ressent quand on s'engage", peut-on lire sur la quatrième de couverture. Figure de l'écologie politique, Marine Tondelier partage sa vision d'un futur durable, tout en livrant une réflexion sur la manière de faire de la politique, l'action collective et la transition écologique.

A cette occasion, la librairie située 95 bis rue d'Hérouville à Caen sera exceptionnellement ouverte toute la journée.