Près de Lisieux. Collision voiture-moto : trois victimes dont un blessé grave

Sécurité. Trois personnes ont été blessées dans un accident impliquant une moto et un scooter, dimanche 12 octobre à Courtonne-la-Meurdrac, près de Lisieux. Un jeune homme est dans un état grave.

Publié le 13/10/2025 à 13h32 - Par Jimmy Joubert
L'hélicoptère Dragon 76 a été mobilisé dimanche 12 octobre pour prendre en charge un jeune homme, grièvement blessé dans un accident impliquant une moto et un scooter près de Lisieux.  - Archives

L'accident est survenu dimanche 12 octobre, vers 18h10. A Courtonne-la-Meurdrac, près de Lisieux, une moto et un scooter se sont percutés. Le pilote de la moto, un homme de 23 ans, a été grièvement blessé. Les secours l'ont évacué par les airs, via l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76. Il a été transporté au CHU de Caen. 

Un homme et une femme de 19 ans, tous deux sur présents sur le scooter, ont quant à eux été légèrement blessés et transportés par les pompiers vers l'hôpital de Lisieux.

Les gendarmes ont également été mobilisés sur l'intervention.

Près de Lisieux. Collision voiture-moto : trois victimes dont un blessé grave
