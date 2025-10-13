Près de Lisieux. Collision voiture-moto : trois victimes dont un blessé grave

L'accident est survenu dimanche 12 octobre, vers 18h10. A Courtonne-la-Meurdrac, près de Lisieux, une moto et un scooter se sont percutés. Le pilote de la moto, un homme de 23 ans, a été grièvement blessé. Les secours l'ont évacué par les airs, via l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76. Il a été transporté au CHU de Caen.

Un homme et une femme de 19 ans, tous deux sur présents sur le scooter, ont quant à eux été légèrement blessés et transportés par les pompiers vers l'hôpital de Lisieux.

Les gendarmes ont également été mobilisés sur l'intervention.