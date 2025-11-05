Calvados. Un octogénaire meurt percuté par une automobiliste

Un drame en fin de journée dans le bocage virois. Hier, mardi 4 novembre, un piéton d'environ 80 ans a été mortellement fauché sur le bas-côté de la route de Condé-sur-Noireau, à hauteur de Roullours, commune déléguée de Vire Normandie.

D'après les premiers éléments recueillis par La Manche Libre, des appels de phares d'automobilistes qui arrivaient dans le sens inverse ont aveuglé la conductrice d'une cinquantaine d'années, ce qui aurait engendré la collision fatale. Cette dernière, en état de choc, n'avait pas bu d'alcool, ni consommé de stupéfiants, et ne roulait pas trop vite.

Pompiers et gendarmes se sont déplacés sur place.