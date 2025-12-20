En ce moment Comme d'hab Joyce JONATHAN
[Photos] Caen. Gros déploiement de policiers sur le port : Jordan Bardella était présent

Société. Ce samedi 20 décembre, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national était attendu à Caen pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Un important dispositif de sécurité a été instauré.

Publié le 20/12/2025 à 16h07 - Par Justine Carrère
A l'occasion de la sortie de son nouveau livre, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est en dédicace à Caen samedi 20 décembre. Une centaine de manifestants s'est mobilisée.

A l'occasion de la sortie de son livre intitulé Ce que veulent les Français, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est en dédicace ce samedi 20 décembre après-midi à l'hôtel Mercure de Caen, situé près du port.

A Caen, la file s'allonge devant l'hôtel Mercure de Caen. Jordan Bardella, président du Rassemblement national vient dédicacer son dernier livre.A Caen, la file s'allonge devant l'hôtel Mercure de Caen. Jordan Bardella, président du Rassemblement national vient dédicacer son dernier livre.

Ce samedi 20 décembre, Jordan Bardella est venu à l'hôtel Mercure dédicacer son nouveau livre. Un important dispositif de sécurité a été mis en place.Ce samedi 20 décembre, Jordan Bardella est venu à l'hôtel Mercure dédicacer son nouveau livre. Un important dispositif de sécurité a été mis en place.

Des centaines de manifestants

En raison de sa venue, un important dispositif de policiers et de CRS a été déployé. Plusieurs centaines de manifestants étaient présents, rendant la circulation très perturbée sur le port de Caen tout l'après-midi.

Galerie photos
A Caen, la file s'allonge devant l'hôtel Mercure de Caen. Jordan Bardella, président du Rassemblement national vient dédicacer son dernier livre. Ce samedi 20 décembre, Jordan Bardella est venu à l'hôtel Mercure dédicacer son nouveau livre. Un important dispositif de sécurité a été mis en place.

