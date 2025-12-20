[Photos] Caen. Gros déploiement de policiers sur le port : Jordan Bardella était présent

A l'occasion de la sortie de son livre intitulé Ce que veulent les Français, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est en dédicace ce samedi 20 décembre après-midi à l'hôtel Mercure de Caen, situé près du port.

Des centaines de manifestants

En raison de sa venue, un important dispositif de policiers et de CRS a été déployé. Plusieurs centaines de manifestants étaient présents, rendant la circulation très perturbée sur le port de Caen tout l'après-midi.