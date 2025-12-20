Rouen. Un véhicule prend feu après un accident sur le pont Mathilde

Un accident a eu lieu vendredi 19 décembre sur la N28 au niveau du pont Mathilde à Rouen, dans le sens Abbeville-Rouen. Selon les pompiers, trois véhicules sont impliqués dans cet accident. L'un d'eux a pris feu.

La police sur place

Les soldats du feu sont intervenus et ont éteint l'incendie à l'aide d'une lance. Heureusement, aucune personne n'a été blessée. La police nationale s'est aussi rendue sur place.