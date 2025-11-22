Seine-Maritime. Accident sur la D915 : un homme de 40 ans blessé conduit à l'hôpital

Un accident s'est produit entre deux véhicules ce samedi 22 novembre peu après 12h30 sur la D915 au niveau d'Esclavelles en Seine-Maritime. Selon les pompiers, trois personnes ont été impliquées dans l'accident dont l'une est restée dans le véhicule. Sur les trois victimes, deux s'en sont sorties indemnes et un homme de 40 ans, blessé, a été transporté au CHU de Rouen.

Vers 13h45, l'intervention prenait fin.