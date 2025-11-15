Seine-Maritime. Accident : trois personnes blessées après une sortie de route, dont une grièvement

Selon nos confrères du Courrier Cauchois, un accident s'est produit vendredi 14 novembre vers 17h à Saint-Pierre-en-Port près des Grandes Dalles en Seine-Maritime. Trois personnes ont été blessées dont une grièvement.

Une voiture fait une sortie de route

Ce jour-là, toujours d'après nos confrères du Courrier Cauchois, une voiture, arrivant de la rue du Château, a fait une sortie de route, au croisement de la rue de la Mairie et a fini sa course dans un jardin. Les pompiers auraient indiqué que la perte de contrôle du véhicule serait due à une suspicion de malaise. Deux femmes et un homme de 57 ans ont été blessés. La femme de 73 ans a été légèrement blessée, tandis que celle âgée d'une cinquantaine d'années a été grièvement blessée. Cette dernière a été héliportée vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen.