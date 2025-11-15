En ce moment CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT ELTON JOHN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Accident : trois personnes blessées après une sortie de route, dont une grièvement

Sécurité. D'après nos confrères du Courrier Cauchois, un accident s'est produit vendredi 14 novembre à Saint-Pierre-en-Port en Seine-Maritime. Trois personnes ont été blessées dont une grièvement.

Publié le 15/11/2025 à 11h02 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Accident : trois personnes blessées après une sortie de route, dont une grièvement
Selon nos confrères du Courrier Cauchois, un accident a eu lieu vendredi 14 novembre vers 17h à Saint-Pierre-en-Port. Trois personnes ont été blessées dont une grièvement. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Selon nos confrères du Courrier Cauchois, un accident s'est produit vendredi 14 novembre vers 17h à Saint-Pierre-en-Port près des Grandes Dalles en Seine-Maritime. Trois personnes ont été blessées dont une grièvement.

Une voiture fait une sortie de route

Ce jour-là, toujours d'après nos confrères du Courrier Cauchois, une voiture, arrivant de la rue du Château, a fait une sortie de route, au croisement de la rue de la Mairie et a fini sa course dans un jardin. Les pompiers auraient indiqué que la perte de contrôle du véhicule serait due à une suspicion de malaise. Deux femmes et un homme de 57 ans ont été blessés. La femme de 73 ans a été légèrement blessée, tandis que celle âgée d'une cinquantaine d'années a été grièvement blessée. Cette dernière a été héliportée vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Accident : trois personnes blessées après une sortie de route, dont une grièvement
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple