Seine-Maritime. Collision entre deux voitures : une femme désincarcérée

Un accident de la circulation s'est produit mercredi 12 novembre vers 19h15, route de Bacqueville à Saint-Crespin. Deux voitures se sont percutées. L'une des conductrices, âgée de 43 ans, a dû être désincarcérée. Légèrement blessée, elle a été transportée sur le centre hospitalier de Dieppe. La passagère, sa fille de 15 ans, est indemne. Elle a été prise en charge par les pompiers. La conductrice de la deuxième voiture, une jeune femme de 25 ans, est elle aussi indemne. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser.

L'intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers et quatre engins.