Seine-Maritime. Collision entre deux voitures : une femme désincarcérée

Sécurité. Deux voitures se sont percutées, mercredi 12 novembre à Saint-Crespin. Une automobiliste de 43 ans a été désincarcérée et transportée à l'hôpital de Dieppe.

Publié le 13/11/2025 à 07h44 - Par Gilles Anthoine
Une conductrice de 43 ans légèrement blessée après un accident mercredi 12 novembre à Saint-Crespin. - Illustration

Un accident de la circulation s'est produit mercredi 12 novembre vers 19h15, route de Bacqueville à Saint-Crespin. Deux voitures se sont percutées. L'une des conductrices, âgée de 43 ans, a dû être désincarcérée. Légèrement blessée, elle a été transportée sur le centre hospitalier de Dieppe. La passagère, sa fille de 15 ans, est indemne. Elle a été prise en charge par les pompiers. La conductrice de la deuxième voiture, une jeune femme de 25 ans, est elle aussi indemne. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser.

L'intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers et quatre engins.

