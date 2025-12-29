Loisir. A Port-en-Bessin, participez à la 20e édition de la célèbre course d'orientation nocturne "Ça te dit Night Fever ?"

Depuis 20 ans, la Night Fever éclaire les nuits d'hiver. Bien plus qu'une épreuve sportive, la course est devenue une aventure humaine où débutants et experts se croisent, s'entraident et partagent des souvenirs, des rires et parfois une soupe bien chaude à l'arrivée. A Port-en-Bessin, forêts, ruelles et paysages nocturnes servent de décor à cette tradition portée par l'énergie des bénévoles et la fidélité des participants.

Une édition anniversaire ouverte à tous

Samedi 10 janvier, pour ses 20 ans, la Night Fever 2026 mise sur l'accessibilité et le plaisir. Nouveaux parcours, carte agrandie, circuit inédit de 11km moins technique : chacun peut trouver son défi, sans être un expert de l'orientation. Une simple lampe frontale, une carte et l'envie de tenter l'aventure suffisent.

Les inscriptions sont déjà bouclées mais vous pouvez vous mettre sur liste d'attente.