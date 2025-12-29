En ce moment SELF ESTEEM THE OFFSPRING
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Loisir. A Port-en-Bessin, participez à la 20e édition de la célèbre course d'orientation nocturne "Ça te dit Night Fever ?"

Sport. Samedi 10 janvier 2026, l'association Vik'Azim organise à Port-en-Bessin la 20e édition de la course d'orientation nocturne "Ça te dit Night Fever ?". Un événement sportif et festif devenu, au fil des années, un véritable rendez-vous de partage et de convivialité.

Publié le 29/12/2025 à 16h59 - Par Aline
Loisir. A Port-en-Bessin, participez à la 20e édition de la célèbre course d'orientation nocturne "Ça te dit Night Fever ?"
Samedi 10 janvier, débutants et experts viennent partager un moment ensemble à Port-en-Bessin, dans le cadre des vingt ans de la course d'orientation nocturne, "Ça te dit Night Fever ?". - Instagram - @vik_azim

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis 20 ans, la Night Fever éclaire les nuits d'hiver. Bien plus qu'une épreuve sportive, la course est devenue une aventure humaine où débutants et experts se croisent, s'entraident et partagent des souvenirs, des rires et parfois une soupe bien chaude à l'arrivée. A Port-en-Bessin, forêts, ruelles et paysages nocturnes servent de décor à cette tradition portée par l'énergie des bénévoles et la fidélité des participants.

Une édition anniversaire ouverte à tous

Samedi 10 janvier, pour ses 20 ans, la Night Fever 2026 mise sur l'accessibilité et le plaisir. Nouveaux parcours, carte agrandie, circuit inédit de 11km moins technique : chacun peut trouver son défi, sans être un expert de l'orientation. Une simple lampe frontale, une carte et l'envie de tenter l'aventure suffisent.

Les inscriptions sont déjà bouclées mais vous pouvez vous mettre sur liste d'attente.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Vik'azim (@vik_azim)

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Loisir. A Port-en-Bessin, participez à la 20e édition de la célèbre course d'orientation nocturne "Ça te dit Night Fever ?"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple