Port-en-Bessin-Huppain. Une course d'orientation nocturne est organisée ce samedi

Samedi 11 janvier, l'association Vik'Azim, club de course d'orientation et de raid multisports, organise la 19e édition de Ça te dit Night Fever, une expérience unique remplie de surprises et d'adrénaline.

Que vous soyez là pour le défi ou pour le plaisir, cette course d'orientation nocturne en équipe propose cinq circuits adaptés à tous les niveaux, avec deux circuits loisirs, idéaux pour découvrir la course d'orientation en douceur à votre rythme dans une ambiance conviviale, et trois circuits compétition, réservés aux plus aguerris, avec des défis à relever et des parcours parsemés d'obstacles.

En revanche, pas besoin d'être un expert pour participer : une carte, une lampe frontale et une bonne dose de curiosité suffisent pour partir à l'aventure à travers les paysages nocturnes de Port-en-Bessin. Ce sont 750 personnes qui vont participer à cet évènement. Pour cette édition, Vik'Azim a mis en place de nombreuses nouveautés. Un accueil individualisé pour les équipes loisirs, avec un accompagnement sur mesure pour les novices sera proposé, de nouveaux circuits, des épreuves inédites sur les parcours compétition et une salle chauffée pour se mettre au chaud avant et après l'effort.

Guillaume Lemiègre, l'un des traceurs et responsable communication nous parle de l'événement :