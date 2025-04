Alençon. Chasse aux balises de Pâques : découvrez la course d'orientation avec le CO'Orne

Samedi 19 avril, le CO'Orne Alençon vous invite à participer à un événement original et amusant : la chasse aux balises de Pâques. Cette activité ludique et conviviale a pour but de faire découvrir la course d'orientation à tous, petits et grands, dans un cadre magnifique et verdoyant.

L'événement se déroulera dans le parc du centre Robert Hée-Claude Varnier, un espace de 10 hectares entièrement clos, offrant ainsi un environnement sécurisé et agréable pour les participants. A partir de 14h, les participants se verront remettre une carte de course d'orientation et partiront à la recherche des balises disséminées dans le parc. Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, vous pourrez relever ce défi et repartir avec des chocolats.

Une buvette avec crêpes et sodas

Pour rendre votre expérience encore plus agréable, une buvette sera mise en place à l'accueil, où vous pourrez acheter des crêpes et des sodas. Un petit réconfort bien mérité après l'effort !

Lucas Thouvenin, président de l'association CO'Orne Alençon, nous donne quelques précisions sur l'événement :

Vous pouvez vous inscrire ici.