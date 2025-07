Granville. Le musée Christian Dior représente la Normandie pour l'émission Le Monument préféré des Français

Du 6 au 23 mai, les téléspectateurs de France Télévision ont voté pour choisir quel monument normand allait représenter la région pour l'émission Le Monument préféré des Français. Les résultats ont été dévoilés jeudi 3 juillet, entre le musée Christian Dior de Granville et le Palais Bénédictine de Fécamp. La villa Les Rhumbs dans la Manche a été choisie. "C'est un sentiment de grande fierté, une forme d'accomplissement, de cette mise en lumière", a réagi Brigitte Richart, la directrice du musée.

Un nouveau concours s'ouvre pour la maison d'enfance du créateur Christian Dior. Dès à présent, il est possible de voter pour la finale de l'émission de Stéphane Bern. Le monument normand est opposé à treize autres sites remarquables partout en France métropolitaine comme Outre-mer. Les votes sont ouverts jusqu'au 18 juillet. Au musée, les équipes vont mobiliser les visiteurs et ceux qui sont attachés au lieu.

Les autres candidats

L'Auvergne-Rhône-Alpes est représenté par le viaduc de Garabit, la Bourgogne-Franche-Comté par la Citadelle de Besançon, la Bretagne par le voilier Pen Duick, le Centre-Val-de-Loire par le château de Chenonceau, la Corse par la citadelle de Calvi, le Grand-Est par le château de Haroué, la Guadeloupe / Outre-mer par le jardin botanique de Valombreuse, les Hauts-de-France par le château de Chantilly, la Nouvelle-Aquitaine par le phare de Cordouan, l'Occitanie par la place du Capitole, l'Ile-de-France par la basilique cathédrale Saint-Denis, les Pays de la Loire par les remparts de Guérande et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur par l'amphithéâtre d'Arles.

"Je suis heureuse d'être en si bonne compagnie", sourit Brigitte Richart. Elle ajoute : "Ces choix montrent une diversité, et que la notion de monument et de patrimoine s'élargit."

"Ma vie, mon style, doivent presque tout à sa situation et à son architecture", a écrit Christian Dior en 1956 dans ses mémoires à propos de la maison de son enfance. "La villa de style anglo-normand, représentative de l'architecture balnéaire de la fin du XIXe siècle, est devenue un musée à l'atmosphère intimiste. Plus de 70 000 visiteurs s'y rendent chaque année, profitant d'un cadre à la fois luxuriant et apaisant", expliquent les équipes du musée.