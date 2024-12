Mission patrimoine avec Stéphane Bern. Ces cinq sites de Normandie recevront une généreuse dotation

Plus d'un million d'euros : c'est le montant des aides attribuées aux cinq sites normands dans le cadre de la Mission patrimoine, portée par Stéphane Bern. Des chiffres dévoilés jeudi 19 décembre. Dans le détail, un site est retenu par département :

Calvados

• L'église de La Trinité à Falaise : 300 000€

L'église de La Trinité, joyau médiéval de Falaise, marqué par la Seconde Guerre mondiale, est en péril après des décennies sans restauration complète. Très visitée, elle abrite une exposition sur la Libération et accueille des événements culturels. Depuis 2020, un projet de valorisation vise à préserver ce patrimoine pour 2027, incluant la restauration du porche Renaissance, des bas-côtés nord et l'assainissement général.

Eure

• L'ancienne rubanerie à Saint-Aubin-de-Scellon : 130 000€

Ancienne fabrique de rubans du XIXe siècle, la rubanerie témoigne de l'histoire industrielle et militaire de Thiberville, avec des dessins laissés par des soldats des deux guerres mondiales. Les propriétaires actuels souhaitent en faire un lieu d'accueil avec hébergements, stages et activités autour de la permaculture. En mauvais état, le bâtiment nécessite une restauration de la charpente, des menuiseries et de la couverture en ardoise.

Manche

• L'ancienne église Saint-Paul à Granville : 300 000€

Construite en 1891, l'église Saint-Paul de Granville, au style romano-byzantin, domine la ville avec son dôme en béton armé. Désacralisée en 2017, elle souffre de graves dégradations structurelles. Un projet de réhabilitation prévoit d'en faire un lieu culturel et convivial, avec espace scénique, restaurant, ateliers et vue panoramique depuis le dôme. Les travaux incluront la restauration de la couverture, de la charpente, des façades et des menuiseries.

Orne

• L'abbaye Notre-Dame de la Trappe à Soligny-la-Trappe : 300 000€

Fondée au XIIe siècle, l'abbaye de la Trappe de Soligny, berceau de l'ordre des Trappistes, est un trésor du patrimoine religieux et naturel percheron. Pour préserver ce site exceptionnel, un projet d'ouverture au public prévoit un parcours muséographique, des sentiers en forêt et la sécurisation des bâtiments historiques. Les travaux, en 2026, visent à protéger l'hôtellerie du XIIIe siècle et les structures de la cour d'honneur, tout en soutenant la communauté monastique, réduite à quinze membres.

Seine-Maritime

• Le manoir du Catel à Ecretteville-lès-Baons : 130 000€

Construit avant 1270, le manoir du Catel est la plus ancienne maison forte de Normandie, un témoignage rare du Moyen Age. Ce site, chargé d'histoire et marqué par des graffitis gravés au fil des siècles, fait l'objet d'un projet culturel dynamique comprenant visites, expositions et événements artistiques. Malgré d'importants travaux réalisés depuis 2000, la restauration des murs d'enceinte, de la porte principale et de certaines structures reste nécessaire. Les travaux débuteront en 2025 pour garantir la pérennité de ce lieu emblématique.

Les sommes octroyées par la Mission patrimoine viennent compléter les aides publiques ou l'autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300 000€ par site).