Société. Mission patrimoine avec Stéphane Bern : 1,5 million d'euros récoltés pour les cinq édifices normands

C'est la grande cause soutenue par Stéphane Bern. Depuis 2018, l'animateur se bat pour préserver le patrimoine architectural et culturel français. En accord avec le ministère de la Culture et la Française des jeux, il a créé la Mission patrimoine, une opération permet de récolter des fonds par la vente de tickets à gratter et de grilles de Loto. En 2023, 100 projets ont été sélectionnés pour bénéficier des fonds accumulés en vue de restauration. Parmi eux, cinq sont normands, les voici.

Eglise Notre-Dame des Victoires - Trouville-sur-Mer (Calvados)

Eglise Notre-Dame des Victoires à Trouville-sur-Mer dans le Calvados.

Construite au XIXe siècle, l'église souffre de nombreuses infiltrations d'eau. Les maçonneries et les fers sont détériorés, les couvertures et la charpente également, les décors peints en souffrent et la majeure partie de l'édifice est actuellement sous filet. Le projet : sécuriser la couverture et les maçonneries de la flèche pour réhabiliter le lieu de culte, la seconde église de la ville ayant vocation à devenir un lieu culturel.

Travaux prévus en 2024 et jusqu'en septembre 2025 pour un montant de 549 000 euros.

Coût global de toutes les tranches de travaux : 4,3 millions d'euros.

Dotation : 280 000 euros.

Manoir de Lanquetot - Portbail-sur-Mer (Manche)

Manoir de Lanquetot à Portbail-sur-Mer dans la Manche.

Lanquetot est un domaine agricole construit au Moyen Age et remanié au XVIIe siècle. Il est conçu pour que le seigneur et ses gens y vivent en quasi-autarcie avec l'exploitation des terres. Le projet : sauver le pigeonnier et consolider et restaurer les murs et dépendances, en parallèle de la création d'un jardin médiéval et d'un verger conservatoire.

Travaux prévus entre avril 2024 et septembre 2025 pour un montant de 373 000 euros.

Dotation : 245 000 euros.

Espace Marguerite de Lorraine - Chapelle de l'hôpital de Mortagne-au-Perche (Orne)

Chapelle de l'hôpital à Mortagne-au-Perche dans l'Orne.

La couverture de la chapelle a subi des infiltrations d'eau. Il en est de même pour la charpente qui montre en plus des défaillances structurelles. Ces désordres sont également constatés au niveau du clocher. Le projet : au cœur d'un vaste programme de travaux de restauration, cet espace permettra d'augmenter l'espace consacré aux malades du centre hospitalier de Mortagne, et de créer un véritable tiers-lieu pour tous.

Travaux prévus en 2024-2025 pour un montant de 1,6 million d'euros.

Dotation : 300 000 euros.

Eglise Sainte-Madeleine - La Bouille (Seine-Maritime)

Eglise Sainte-Madeleine à La Bouille, en Seine-Maritime.

Située en bord de Seine, dans le village rendu célèbre par Hector Malot et de nombreux peintres, la "cathédrale" de La Bouille, ainsi surnommée en raison de sa flèche, présente aujourd'hui de graves désordres qui ont nécessité la protection de ce clocher par un filet. Le projet : restaurer le massif et sa flèche afin de pouvoir enfin débarrasser l'édifice de son filet.

Travaux prévus tout au long de l'année 2024 pour un montant de 820 000 euros.

Dotation : 260 000 euros.

Ancien bailliage - Pont-de-l'Arche (Eure)

Bailliage de Pont-de-l'Arche dans l'Eure

Inscrit au titre des Monuments historiques, ce site, témoin notamment de l'administration judiciaire royale puis municipale, est un symbole de la cité médiévale. Le projet : réhabiliter en lieu d'accueil touristique ce rare exemple d'architecture judiciaire du XVIIe siècle. A l'issue de sa réhabilitation, l'ancien bailliage deviendra un lieu d'hébergement touristique porté par la communauté d'agglomération Seine-Eure, en lien notamment avec la Seine à vélo.

Travaux prévus courant 2024 pour un montant de 1,5 million d'euros.

Dotation : 300 000 euros.