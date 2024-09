Le maire Gilles Ménard : "On peut espérer une réouverture de l'église Saint-Paul d'ici trois ans"

Le maire de Granville, Gilles Ménard, se réjouit de la sélection au Loto du Patrimoine de l'église Saint-Paul, qui va ainsi bénéficier d'un coup de pouce financier pour effectuer des travaux coûteux.

Comment avez-vous réagi à la sélection de l'église Saint-Paul au Loto du Patrimoine ?

"Pour nous, c'est une excellente nouvelle puisque ça donne un coup de projecteur au projet. Le fait que la fondation du patrimoine le reconnaisse le crédibilise."

A-t-il été question, un temps, que l'église Saint-Paul soit rasée ?

"Ça a été une éventualité, dont la municipalité ne voulait pas, parce que l'édifice est emblématique pour la ville. C'est un patrimoine auquel les Granvillais sont attachés. Ça aurait été le dernier recours."

Que va-t-il se passer dans l'église ?

"D'abord, il faut la remettre en état, puisque l'édifice a subi des dommages depuis un peu plus de 20 ans maintenant, et qu'il est fermé au public depuis 2003. Les travaux pour le clos et couvert sont estimés à 5,6 millions d'euros. Le deuxième volet, c'est de rendre opérationnel l'exploitation de l'église pour demain y accueillir ce que je pourrais appeler un tiers-lieu hybride, marchand et non-marchand. Concrètement, il y aurait un café-restaurant qui pourrait, par exemple, accueillir des cafés-concerts, mais aussi, en parallèle, des activités décidées par la Ville par sa politique culturelle et événementielle, de manière à créer des flux."

5,6 millions d'euros, c'est une somme importante. Le coup de pouce de la fondation du patrimoine sera le bienvenu…

"Le Loto du Patrimoine va venir nous aider pour boucler le budget d'investissement, sachant qu'on a d'autres co-financeurs : l'Etat, la Région, le Département. Mais on ne s'attend pas à ce que la somme versée par la Fondation soit majoritaire dans le budget. On va également monter un dossier pour obtenir des fonds auprès de l'Europe, parce qu'on estime que le projet ne sera pas que granvillo-granvillais. Il va rayonner au-delà."

Quel est le calendrier des travaux ?

"Notre objectif, c'est que les travaux concernant le clos et couvert puissent démarrer au second semestre de 2025. On peut espérer une réouverture d'ici trois ans."

• A lire aussi. Les Granvillais approuvent le projet de rénovation de l'église Saint-Paul

Que va-t-il se passer dans l'église au commencement des travaux ?

"On aura des choix à faire. Il y a des vitraux exceptionnels qui devront être conservés, mais en parallèle, il y aura peut-être des pièces moins emblématiques qui ne pourront pas être remises en l'état. On sait très bien que si on remettait l'église comme elle était dans le passé, les coûts seraient vertigineux."