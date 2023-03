Patrimoine. Quel avenir pour l'église Saint-Paul de Granville ?

Un café, une scène et un point de vue panoramique… Les idées ne manquent pas pour le futur de l'ancienne église Saint-Paul de Granville, qui domine le port. Depuis 2003, elle est fermée au public et, depuis 2017, elle n'est plus affectée au culte catholique à cause de la fragilité du bâtiment, dont certaines parties menacent de s'effondrer. L'équipe municipale a présenté, mardi 28 mars, ce que pourrait devenir l'église, si les fonds nécessaires sont réunis.

Voici l'une des vues d'architecte pour le futur de l'église Saint-Paul. - FAAR Architecture

La mairie voudrait transformer l'édifice en tiers-lieux, ces endroits où se mêlent plusieurs activités culturelles, associatives et économiques. Là, le projet est d'en faire un lieu qui rassemble de la culture, de la gastronomie et les arts de la fête. Il y aurait, par exemple, un café jardin, une galerie artistique, un restaurant, une scène dans la nef ou encore un point de vue dans le dôme de la lanterne. Les Granvillais vont pouvoir donner leur avis prochainement.

Quel financement ?

Le coût de ce projet, pour la mairie, serait de 5,5 millions d'euros hors taxes, avec 2,2 millions de fonds propres et emprunts pour la Ville et 3,3 millions de subventions. Cette somme servira à réhabiliter le clos et le couvert de l'édifice. Le reste, l'aménagement du parvis, du dôme et de l'intérieur, est estimé à 3,3 millions d'euros. Cet investissement serait porté par une Société d'économie mixte à opération unique (SEMOP), qui allie un capital public à un actionnariat privé.