Estuaire de la Seine. Les Trois Jours de Grestain, festival pluridisciplinaire entre spectacles et expositions

La compagnie Le Fil de la Plume, domiciliée à Pont-Audemer, organise la 3e édition du festival Les Trois Jours de Grestain, sur le site de l'ancienne abbaye de Grestain à Fatouville-Grestain non loin de Honfleur, les 8, 9 et 10 août.
Le festival se veut pluridisciplinaire entre spectacles, expositions, ateliers et visites. C'est aussi l'occasion pour les visiteurs de profiter du parc ombragé de l'ancienne abbaye ou le long de la source fraîche. Cette année, les organisateurs accueillent sept équipes d'artistes : une plasticienne et un sculpteur qui exposeront dans le parc et la grange aménagée de l'abbaye, quatre compagnies de théâtre et deux musiciennes qui donneront concerts et spectacles dans le parc et l'ancienne chapelle.
L'année passée, le festival avait accueilli 300 personnes.
Programmation
Théâtre
- La Fugue (un seul-en-scène)
Texte, interprétation et mise en scène Thibaut Prigent
Coproduction Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie
- vendredi 8 août à 20h30
- samedi 9 à 17h30
- J'ai vu maman pleurer (spectacle jeune public)
De et avec Justine Chasles
Musicien Nicolas Porcher Jouve
Production Le bruit de l'entre
- vendredi 8 à 15h30
- samedi 9 à 15h30
- dimanche 10 à 16h
- Voyage en Uruguay (un seul-en-scène)
De Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française
Mise en scène Daniel San Pedro
Avec Vincent Breton
- dimanche 11 à 18h30
- Van Gogh, la quête absolue (un seul-en-scène)
D'après les lettres de Vincent à son frère Théo
Adaptation, mise en scène et interprétation Gérard Rouzier
- vendredi 9 à 18h
- samedi 10 à 19h30
Concert
- Dîner-concert
Guitare, clarinette, violon et percussions et chant
De Lucía Pali et Marie Seguin
- samedi 9 à 20h30
- dimanche 10 à 19h45
Expositions
- tous les jours de 14h à 19h
- Scènes de la vie irréelle - collages de Wanda Forever
Dans la Grange
- Sculptures de Robuste Odin
Dans le parc
- Installation "La dernière danse" d'Erolf Totort
Dans le dôme
Ateliers
- Impression de pochoirs sur T-shirt (ouvert à tous)
Par Erolf Totort et Robuste Odin
- samedi et dimanche de 14h à 18h
- Atelier découverte de théâtre (pour les enfants de 6 à 13 ans)
Animé par Mathilde Flament-Mouflard
- samedi 9 à 14h
Visites
Visite guidée du parc et de l'Abbaye par Pierre Imbert
- samedi 9 à 14h
- dimanche 10 à 14h
Rencontre
Présentation et dédicace du livre Rotor & Stator (éditions L'œil de la femme à barbe)
Par Erolf Totort et Robuste Odin
- samedi et dimanche de 14h à 18h
Pratique - Les Trois Jours de Grestain du 8 au 10 août à Fatouville-Grestain - 8 à 12 euros par spectacle (pass possible, une journée 25 euros et trois jours 40 euros).
